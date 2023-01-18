В Курске суд приступает к повторному рассмотрению дела о растрате бывшего депутата Надежды Тарубаровой

Промышленный райсуд Курска принял на рассмотрение в новом составе уголовное дело против бывшего депутата городского собрания Курска Надежды Тарубаровой, заместителя директора ООО «Топливная компания "Ант-ойл"» Людмилы Хомяковой и главного бухгалтера Любови Фениной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В конце 2022 года облсуд отменил реальные сроки фигуранткам по делу о растрате и отправил его на новой рассмотрение в ту же первую инстанцию. Надежда Тарубарова, Людмила Хомякова и Любовь Фенина обвиняются в присвоении и растрате вверенного им имущества на сумму более 19,5 млн руб. Кроме того, экс-депутат и главный бухгалтер обвиняются в отмывании денежных средств по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2018 года руководство «Ант-ойла» истратила более 600 тыс. л горюче-смазочных материалов, предзначенных ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» курского управления МВД. В пресс-службе суда напомнили, что Надежда Тарубарова «выполняла управленческие функции и руководство» топливной компанией. При этом юридически она не имеет отношения к ООО: 51% долей находится в собственности самой компании, а оставшиеся 49% принадлежат экс-директору Александру Чернушичу (сейчас в рамках банкротства фирмой руководит конкурсный управляющий Эльвира Парфенова). Ранее компанию контролировал супруг обвиняемой экс-депутат облдумы Александр Тарубаров.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Уголовное дело заправили бензином».

Александр Прытков

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