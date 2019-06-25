Уголовное дело заправили бензином

Управление СКР по Курской области предъявило обвинение в особо крупной растрате и отмывании незаконного дохода экс-депутату городского собрания от «Единой России» Надежде Тарубаровой. По версии следствия, подконтрольная ей топливная компания «Ант-Ойл» продала более 600 тыс. л горюче-смазочных материалов регионального УМВД третьим лицам. Топливо находилось на хранении согласно заключенным госконтрактам, ущерб оценивается в 20,8 млн руб. Эксперты отмечают, что топливный бизнес семьи Тарубаровых находится в упадке, а от некогда крупной сети АЗС «Ант-Ойл» в Черноземье почти ничего не осталось.

Как рассказали в СКР, с февраля по декабрь 2018 года Надежда Тарубарова, некий главный бухгалтер ООО ТК «Ант-Ойл» и иные пока не установленные лица якобы истратили вверенное компании имущество «путем его расходования и передачи другим лицам». Речь идет о 620,6 тыс. л горюче-смазочных материалов ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Курской области», стоимость которых составила 20,8 млн руб. Руководство компании действовало «группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений», отметили в СКР. Кроме того, для легализации средств, полученных в результате растраты, те же лица сфальсифицировали документацию о якобы имевшихся сделках на 4,5 млн руб.

22 июня по ходатайству следствия Ленинский райсуд Курска поместил Надежду Тарубарову в СИЗО на два месяца. Ей предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании незаконного дохода в крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Адвокат госпожи Тарубаровой Леонид Раскин пояснил „Ъ“, что будет обжаловать решение о ее аресте в апелляционной инстанции. «Мы не согласны с позицией следствия и суда», — сказал он, отказавшись от более предметного комментария.

Надежда Тарубарова являлась депутатом курского городского собрания трех созывов — с 2003 по 2017 год. Во время второго срока она возглавляла фракцию «Единой России» и занимала пост вице-спикера. Как пояснили „Ъ“ в курском реготделении партии, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о приостановке ее членства из-за предъявленных обвинений.

Де-юре Надежда Тарубарова не имеет отношения к ООО ТК «Ант-Ойл»: 51% долей находится в собственности самой компании, а оставшиеся 49% принадлежат директору Александру Чернушичу. Ранее ООО было подконтрольно супругу обвиняемой, экс-депутату областной думы Александру Тарубарову. По всей видимости, претензии СКР связаны с фактическим характером владения и управления компанией со стороны госпожи Тарубаровой. На данный момент она является единоличным собственником ООО ТК «Ант-Ойл Плюс», которое, как и «оригинальная» топливная компания, занимается поставками ГСМ для различных госучреждений Курской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2015 по 2018 год «Ант-Ойл» заключил 143 контракта по ФЗ-44 и ФЗ-233 на общую сумму 100,9 млн руб., из них с хозяйственным центром УМВД — на 30,1 млн руб. Как следует из госконтрактов, топливная компания должна была принимать и хранить АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, а потом по требованию заказчика выдавать ГСМ в бензовозы или же заправлять служебный транспорт на своих АЗС по специальным пластиковым картам.

По словам владельца крупной заправочной сети «Калина Ойл» Валерия Борисова, на данный момент топливный бизнес «Ант-Ойл» находится в упадке. «Это была большая сеть, представленная в Белгородской, Курской и некоторых других областях. Но постепенно бизнес стал сжиматься. Когда мы заходили в Курск, у них оставалось порядка 15 АЗС, половину из которых выкупили мы, а те, что остались, находились в залоге или были никому неинтересны. У них остались серьезные обязательства перед банками. Выбраться из такой ситуации, к сожалению, очень сложно. Им можно только посочувствовать», — резюмировал эксперт.

Андрей Прах