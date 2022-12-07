Облсуд отменил реальный срок экс-депутату горсобрания Курска Надежде Тарубаровой за махинации с топливом для полиции

Курский областной суд отменил приговор бывшему депутату городского собрания Курска от «Единой России» в 2003–2017 годах Надежде Тарубаровой, топ-менеджеру ООО «Топливная компания "Ант-ойл"» Людмиле Хомяковой и главному бухгалтеру Любови Фениной и отправил их уголовное дело на новое рассмотрение. Они также освобождены под подписку о невыезде, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В мае Промышленный райсуд Курска отправил Надежду Тарубарову на четыре года в колонию за особу крупную растрату (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и оштрафовал ее на 300 тыс. руб. Заместитель гендиректора «Ант-ойла» Людмила Хомякова тогда получила три года колонии общего и штраф в 200 тыс. руб. за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а главный бухгалтер компании Любовь Фенина — 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 200 тыс. за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

При этом Надежда Тарубарова и Любовь Фенина были оправданы по обвинению в отмывании незаконного дохода (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Суд установил, что с февраля по декабрь 2018 года топ-менеджеры топливной компании истратили вверенное компании имущество «путем его расходования и передачи другим лицам». Следствие заявляло о более 600 тыс. л горюче-смазочных материалов ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения курского управления МВД России, стоимость которых составила более 19,5 млн руб.

При этом де-юре Надежда Тарубарова не имеет отношения к ООО ТК «Ант-ойл»: 51% долей находится в собственности самой компании, а оставшиеся 49% принадлежат директору Александру Чернушичу. Ранее ООО было подконтрольно супругу обвиняемой, экс-депутату областной думы Александру Тарубарову. Однако, отметили в пресс-службе, экс-депутат «выполняла управленческие функции и руководство финансово-хозяйственной» компании.

Обвиняемые вину не признавали. По данным пресс-службы, фигуранты в последнем слове заявили, что виновными себя не считают, в сговоре друг с другом не участвовали и растрату имущества не совершали.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Уголовное дело заправили бензином».

Александр Прытков

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