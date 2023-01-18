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Коммерсантъ FM
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Путин заявил о неизбежности победы на Украине

Во время визита на Обуховский завод президент России Владимир Путин заявил, что работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) лежит в основе «нашей победы» на Украине, которую он считает неизбежной. Президент также назвал руководство Украины неонацистским.

«Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа ОПК»,— сказал президент (его трансляцию ведет телеканал «Россия 24»).

Подобные тезисы президент России произносил и ранее, в том числе в обращениях о вводе российских войск на Украину и о начале частичной мобилизации.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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