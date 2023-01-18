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«Школа 800» продлила прием заявлений от учеников до 20 января

Набор учеников в корпус «Школы 800» в Верхних Печерах продлили до 12:00 20 января, чтобы родители успели оформить справки об успеваемости детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Родителям учеников необходимо зарегистрироваться на сайте учреждения, заполнить анкету и ввести данные ребенка. Для зачисления нужно будет лично принести оригиналы в приемную комиссию. Запись открыта, пока есть места.

Прием учеников в учреждение начался 16 января. Во 2-4 классы планируется принять 225 учеников, в 5-8 классы – 300. В первые сутки с начала приема документов в «Школу 800» было принято 700 анкет. Всего создавать личные кабинеты на сайте учреждения начали 1,2 тыс. родителей, но не все из них завершили процедуру.

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