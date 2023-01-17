Более 700 анкет для зачисления в «Школу 800» поступило за сутки

В первые сутки с начала приема документов в «Школу 800» принято 700 анкет, большинство из них приходится на классы со второго по четвертый. Всего оформлять личные кабинеты на сайте учреждения начали 1,2 тыс. родителей, но не все из них успели завершить процедуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Набор учеников в корпус школы в Верхних Печерах стартовал 16 января. В начальные классы планируется принять 225 ребят, в основную школу, с 5 по 8 класс – 300 человек. Образовательный процесс начнется в феврале.

Для зачисления родителям учеников 2-4 классов нужно создать личный кабинет на сайте школы, заполнить анкету, забронировать дату и время для подачи документов и лично принести оригиналы в приемную комиссию. Учеников 5-8 классов пока будут набирать только в классы с углубленным изучением некоторых предметов. После создания личного кабинета школьникам предстоит пройти конкурс портфолио, по результатам которого будут отобраны участники вступительных испытаний.

Андрей Репин