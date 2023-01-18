«РИА Новости»: в Бурятии задержаны три человека за диверсии на железной дороге

Трое юношей 17–19 лет были задержаны сотрудниками УФСБ по Бурятии совместно с МВД за диверсию на железной дороге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Молодым людям грозит до 15 лет колонии.

«Сотрудники УФСБ по Бурятии с коллегами из МВД задержали трех граждан России, осуществивших акты диверсии в форме поджога, направленные на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры»,— рассказал источник агентства в силовых структурах. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

В декабре 2022 года Госдума приняла закон о пожизненном заключении за создание диверсионного сообщества. В УК РФ были добавлены три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

Подробнее об ужесточении наказания за диверсии — в материале «Ъ» «Диверсантам заготовили пожизненное».

Андрей Сапожников