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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: в Бурятии задержаны три человека за диверсии на железной дороге

Трое юношей 17–19 лет были задержаны сотрудниками УФСБ по Бурятии совместно с МВД за диверсию на железной дороге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Молодым людям грозит до 15 лет колонии.

«Сотрудники УФСБ по Бурятии с коллегами из МВД задержали трех граждан России, осуществивших акты диверсии в форме поджога, направленные на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры»,— рассказал источник агентства в силовых структурах. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

В декабре 2022 года Госдума приняла закон о пожизненном заключении за создание диверсионного сообщества. В УК РФ были добавлены три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

Подробнее об ужесточении наказания за диверсии — в материале «Ъ» «Диверсантам заготовили пожизненное».

Андрей Сапожников

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