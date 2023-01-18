В Черноземье почти в 10 тысячах домохозяйств вообще нет туалетов

В рамках Всероссийской переписи населения 10,2 тыс. жителей Черноземья указали, что в их домохозяйствах вообще нет туалета. Большинство таких случаев приходится на индивидуальные дома, но 2,3 тыс. человек живут в отдельных квартирах, а 67 — в коммунальных квартирах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего людей без туалетов домохозяйств в Воронежской и Тамбовской областях — 2,2 и 2,1 тыс. Причем на Тамбовщине больше всего таких жителей в квартирах и «коммуналках» — 707 и 26. Это почти в два раза больше, чем в крупнейшей Воронежской области (410 и 17 соответственно). Туалет вне жилища находится у 389,2 тыс. домохозяйств Черноземья. Лидируют также Воронежская и Тамбовская области — 120,4 и 67,8 тыс.

Еще в 240,1 тыс. домохозяйств отсутствует горячая вода. В том числе ее нет в 41,6 тыс. отдельных квартир и 892 «коммуналках». Больше всего таких случаев снова в Воронежской и Тамбовской областях — 85,4 и 45,1 тыс. в целом, 13,4 и 9,9 тыс. в квартирах и 307 и 229 в коммунальных.

Печным отоплением пользуются в 149,4 тыс. домохозяйств, в том числе 16,6 тыс. квартир и 361 «коммуналка». Лидерам также являются Воронежская (60,2 тыс. в целом, 6,2 тыс. отдельных и 213 коммунальных квартир) и Тамбовская (34,8 тыс., 5,9 тыс. и 63) области.

Всего в Черноземье насчитывается 3,6 млн домохозяйств, в том числе 1,3 млн с одним человеком, 959,7 тыс. с двумя и 640,7 тыс. с тремя. Четыре и более зафиксированы в 569,4 тыс. домохозяйств.

Больше людей Черноземья живет в отдельных квартирах, а не в индивидуальных домах — 4,1 против 3,4 млн. Кроме того, 41,1 тыс. человек в качестве жилья указали коммунальные квартиры, а 129 тыс. — общежития.

Белгородская область стала единственным регионом, где число живущих в домах больше числа живущих в отдельных квартирах — 764,8 против 736,9 тыс. В коммунальных квартирах насчитали 5,2 тыс., в общежитиях – 23,2 тыс.

В Воронежской области в квартирах живут 1,2 млн, в домах — 1 млн, в «коммуналках» — 11,2 тыс., в общежитиях — 41,8 тыс. В Курской области эти показатели равны 606,9; 443,1; 4,1 и 20,6 тыс. В Липецкой — 667,7; 447,8; 3 и 17,2 тыс. В Орловской — 413,6; 278,3; 2,7 и 10,8 тыс. В Тамбовской — 489,4; 464,3; 5 и 14,9 тыс.

Кроме того, перепись зафиксировала 53 бездомных в четырех регионах. Больше всего их в Тамбовской области — 53. В Белгородской 19 бездомных, в Липецкой — девять, в Орловской — двое. В Воронежской и Курской бездомных не обнаружено. Из пояснений к следует, что бездомные «учтены в том месте, где их застала перепись».

Подробнее о других итогах переписи читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Чьи вы, хлопцы, будете».

Александр Прытков

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