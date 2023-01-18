Путин анонсировал отсрочку от армии для работников ОПК

Президент России Владимир Путин заявил, что власти думают ввести отсрочку от призыва на срочную службу для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он заявил во время визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге.

«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу»,— сказал господин Путин.

По его словам, соответствующий вопрос будет решен в ближайшее время. Президент добавил, что в ОПК задействовано около 830 тыс. россиян.

Он напомнил, что сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса была предоставлена отсрочка от частичной мобилизации. В данном случае речь идет об отсрочке от срочной службы в вооруженных силах РФ. «Думаю, в ближайшее время и этот вопрос должен быть решен»,— сказал президент.

17 января министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности вооруженных сил до 1,5 млн человек, в том числе контрактников — до 695 тыс. Кроме того, в России поэтапно поднимут возраст зачисления на военную службу — с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет.

30 сентября президент подписал указ об осеннем призыве на военную службу. В текущем году он проходил с 1 ноября по 31 декабря. Обычно призыв начинался 1 октября, но в этом году осенняя призывная кампания была сокращена на 30 дней из-за частичной мобилизации, которая длилась с 21 сентября по конец октября.

Дарья Эрозбек