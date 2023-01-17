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Коммерсантъ FM
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Шойгу провел совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн человек

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил до 1,5 млн человек. На нем министр поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две дивизии ВДВ, а также усилить боевую составляющую Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Также он поручил создать два военных округа — Московский и Ленинградский, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ходе совещания господин Шойгу заявил о необходимости создать самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов РФ, а также переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. Предложенные изменения в состав, численность и структуру ВС РФ планируется внести в течение 2023—2026 годов, сообщил глава Минобороны.

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