Ульяновский автозавод возобновил выпуск автомобилей с 18 января

Ульяновский автомобильный завод возобновил выпуск машин. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба компании.

При этом поэтапный запуск производственной цепочки начат 9 января текущего года. За время новогодних каникул на всех предприятиях были проведены плановые ремонтные работы оборудования и ежегодная инвентаризация.

Продажи УАЗ в декабре 2022 года выросли на 209% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в декабре было реализовано 10,7 тыс. автомобилей УАЗ. По этому показателю компания уступает лишь Lada с показателем продаж 24 тыс машин.

Продажи УАЗ в январе-декабре 2022 года превысили 33,9 тыс. автомобилей. За год показатель вырос на 5%. Доля продукции УАЗ на российском рынке по итогам 2022 года составила 4,9%.

Андрей Сазонов