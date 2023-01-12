Продажи УАЗ в декабре выросли на 209%

Продажи УАЗ в декабре 2022 года выросли на 209% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Всего в декабре было реализовано 10,7 тыс. автомобилей УАЗ. По этому показателю компания уступает лишь Lada с показателем продаж 24 тыс машин.

Продажи УАЗ в январе-декабре 2022 года превысили 33,9 тыс. автомобилей. За год показатель вырос на 5%. Доля продукции УАЗ на российском рынке по итогам 2022 года составила 4,9%.

В числе лидеров продаж по-прежнему остаются коммерческие автомобили УАЗ Classic Commercial и внедорожники «УАЗ Патриот». В 2022 году было реализовано 15,1 тыс. и 10,6 тыс. этих автомобилей соответственно.

Андрей Сазонов