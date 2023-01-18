Защита рыбинского маньяка обжаловала его пожизненный срок

Виталий Молчанов, признанный виновным в убийстве и изнасиловании двух девочек, обжаловал приговор Ярославского областного суда. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

В Ярославский областной суд поступила апелляционная жалоба защитника Виталия Молчанова на приговор от 28 декабря 2022 года. Молчанов был признан виновным в убийстве с особой жестокостью двух малолетних девочек, покушении на изнасилование, насильственных действиях сексуального характера и надругательстве над телами умерших. Рыбинский маньяк приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Защита предлагает прекратить производство по эпизодам о насильственных действиях, переквалифицировав их по статье о надругательстве над телами умерших. Участникам судебного процесса предоставлен срок предоставления возражений на жалобу, потом уголовное дело с апелляционной жалобой будет направлено в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Подробнее о деле Молчанова в материале «Ъ-Ярославль» — «Я прекрасно осознавал, что я делаю».

Андрей Иванов