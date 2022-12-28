«Я прекрасно осознавал, что я делаю»

28 декабря Ярославский областной суд огласил приговор в отношении 43-летнего Виталия Молчанова, обвиненного в убийстве и покушении на изнасилование двух несовершеннолетних девочек, дочерей своей сожительницы. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Виталий Молчанов заявил о своем намерении обжаловать решение суда, хоть и считает наказание заслуженным. Прокуратура примет решение об апелляции после ознакомления с мотивировочной частью судебного решения.

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28 декабря Ярославский областной суд огласил приговор в отношении Виталия Молчанова. Перед началом заседания подсудимый сообщил журналистам, что не строит планов на будущее и предполагает, что суд даст ему «пожизненное». При этом он сказал, что считает такое наказание заслуженным, хотя в последнем слове просил к этой мере не прибегать.

«Если бы можно было вернуть время назад, этого бы не произошло»,— заявил подсудимый, который активно общался с прессой, в отличие от своего адвоката. Его защитник Илья Горшков от комментариев отказался.

Суд признал Виталия Молчанова виновным в убийстве с особой жестокостью двух малолетних девочек, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование малолетней, и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Позже гособвинитель Петр Федоренко пояснил, что Молчанов был оправдан по одному эпизоду по насильственным действиям сексуального характера в отношении одной из девочек за отсутствием состава. Кроме того, суд удовлетворил иски отца и матери погибших девочек. С Молчанова в их пользу в качестве компенсации морального вреда будет взыскано 12 млн руб. Также суд разрешил родителям узнавать о том, как и где отбывает наказание убийца их дочерей.

Приговоренный пояснил журналистам суть возражений против приговора: «С обвинением по ст. 131 и 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера — прим. «Ъ-Ярославль») не согласен. Будем обжаловать. Дело в том, что я был в отношениях с матерью детей. Для меня важно, чтобы она понимала, что я совершил. Одно дело — просто убить, другое дело — убить и изнасиловать. В тот вечер произошло убийство, а изнасилование и насильственные действия сексуального характера были в отношении мертвых тел, то есть это уже не насилие над личностью. То, что изложено, что девочки страдали, что я сознательно причинял им мучения, издевался над ими, ничего такого не было. Все произошло спонтанно». Он считает, что эпизод нужно квалифицировать по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

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В 2019 году Молчанов был условно-досрочно освобожден из колонии, в которой провел 9 лет за изнасилование и убийство ребенка в Екатеринбурге. Три года назад он приехал в Рыбинск.

Молчанов напомнил, что планировал создать семью с сожительницей и ее дочерями 8 и 13 лет. За полтора месяца они успели взять ипотеку и сделать ремонт, собрать девочек в школу. До этого семь месяцев общались по переписке. 14 сентября 2020 года мать обнаружила убитыми своих дочерей в квартире в Рыбинске, где они жили.

Виталий Молчанов настаивает на том, что с 2002 года страдает психическим заболеванием, заставлявшим его совершить убийство. Две экспертизы установили, что Молчанову необходимо принудительное лечение. Однако последняя третья посчитала его вменяемым. Подсудимый сообщил, что экспертизу проводил тот же специалист, что и 12 лет назад, когда суд лишил Молчанова свободы за подобное преступление. По его словам, специалист якобы просто поднял старые документы и переписал их.

Гособвинитель Петр Федоренко после оглашения приговора отметил, что Молчанов вину в полном объеме не признал и не раскаялся, а в суде оспаривал последовательность своих преступных действий.

«Он указывал, что сначала совершил убийство, потом — изнасилование. Обвинение считало наоборот. В этом и заключается его основное непризнание вины. Я считаю, что это его способ защиты такой. Суд согласился с тем видом наказания, которая запрашивала сторона обвинения. Мы ознакомимся с мотивировочной частью приговора, после этого будет принято решение, будем обжаловать или нет оправдательную часть приговора»,— добавил господин Федоренко.

Алла Чижова

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