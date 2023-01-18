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Коммерсантъ FM
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Защита рыбинского маньяка обжаловала пожизненный приговор

Житель Рыбинска Виталий Молчанов, известный как рыбинский маньяк, обжаловал пожизненный приговор по уголовному делу о жестоком убийстве и изнасиловании несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщила «Ъ», что в инстанцию поступила апелляционная жалоба защиты.

Виталий Молчанов

Виталий Молчанов

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ

Виталий Молчанов

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ

Рассматривать жалобу защиты Виталия Молчанова будет Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Ярославский областной суд 28 декабря 2022 года приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии общего режима, признав виновным в убийстве с особой жестокостью двух малолетних девочек, насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование малолетней. По одному эпизоду о насильственных действиях сексуального характера суд оправдал маньяка за отсутствием состава преступления.

Также Ярославский областной суд удовлетворил гражданские иски родителей убитых детей о компенсации морального вреда. Виталий Молчанов должен выплатить 10 млн руб. отцу и 2 млн руб. матери. Маньяк признал вину в полном объеме, но не согласился с квалификацией своих действий судом. По его словам, он совершил насильственные действия сексуального характера после убийства, а не до.

Тела убитых 8-летней и 13-летней дочерей сожительница Виталия Молчанова обнаружила в своей квартире 15 сентября 2020 года. Спустя три дня их отчим был задержан по подозрению в убийстве. В ходе следствия рыбинский маньяк прошел через несколько психиатрических судебных экспертиз, и суд в итоге признал его вменяемым.

Александр Тихонов, Ярославль

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