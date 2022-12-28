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Коммерсантъ FM
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Рыбинский маньяк вменяем пожизненно

Суд назначил педофилу-рецидивисту максимальное наказание за убийства школьниц

Ярославский областной суд вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об изнасиловании и убийстве двух школьниц, которые совершил ранее судимый за аналогичное преступление житель Рыбинска Виталий Молчанов. Прозванный рыбинским маньяком подсудимый прошел через несколько психолого-психиатрических судебных экспертиз и пытался избежать наказания, настаивая на наличии у себя психического расстройства, однако в итоге его посчитали здоровым. Молчанов получил максимально возможное наказание — пожизненное лишение свободы.

Виталий Молчанов просил не наказывать по всей строгости

Виталий Молчанов просил не наказывать по всей строгости

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ

Виталий Молчанов просил не наказывать по всей строгости

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ

Рыбинский маньяк Виталий Молчанов сегодня услышал приговор по уголовному делу об изнасиловании и жестоком убийстве 8-летней и 13-летней дочерей своей сожительницы в 2020 году. Ярославский областной суд согласился с позицией гособвинителя Петра Федоренко, который просил приговорить Виталия Молчанова к пожизненному лишению свободы, и назначил подсудимому максимальное наказание. Гособвинение инкриминировало маньяку ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 131 (покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), п.п. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство двух малолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера) УК РФ. По одному эпизоду о насильственных действиях сексуального характера суд оправдал его за отсутствием состава преступления.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родителей убитых детей о компенсации морального вреда. Виталий Молчанов должен выплатить 10 млн руб. отцу и 2 млн руб.— матери.

Отбывать срок маньяк будет в колонии особого режима.

Сам Виталий Молчанов хоть и признал вину в полном объеме, в последнем слове в суде (процесс проходил в закрытом режиме) просил не заключать его пожизненно, поскольку считает себя неопасным для общества.

Он утверждал, что совершил преступления не по умыслу, а вследствие наличия у него психического расстройства. После оглашения приговора в открытом судебном заседании он заявил журналистам, что не согласен с квалификацией содеянного. В частности, Виталий Молчанов заявил, что фактически насильственные действия сексуального характера он якобы совершил в отношении убитых девочек. Соответственно, квалифицироваться по ст. 131 и ст. 132 Уголовного кодекса РФ это деяние, считает маньяк, не должно. Он собирается обжаловать приговор.

Защита в ходе процесса выстраивала свою позицию исходя из якобы наличия у маньяка психического расстройства. Изначально СКР на основании двух психолого-психиатрических судебных экспертиз, проведенных в Костроме и московском Институте Сербского, просил суд назначить Виталию Молчанову принудительное лечение. Следствие тогда пришло к выводу, что маньяк невменяем и не подлежит уголовной ответственности. Третья экспертиза, проведенная в Свердловской области, признала рыбинского маньяка вменяемым, и Ярославский областной суд вернул уголовное дело генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для составления обвинительного заключения, чтобы Виталий Молчанов получил заслуженное наказание.

С решением о возврате уголовного дела в прокуратуру категорически не согласилась защита маньяка. Сам Виталий Молчанов и его адвокат Олег Будник подали апелляционные жалобы на соответствующее постановление Ярославского областного суда, однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июле оставил его в силе. В октябре, спустя более двух лет после совершения преступления, Виталию Молчанову было предъявлено обвинение в изнасиловании и жестоком убийстве двух сестер-школьниц, и материалы уголовного дела вновь поступили в Ярославский областной суд, но на этот раз для рассмотрения по существу. Обвинение в надругательстве над телами умерших с Виталия Молчанова было снято в связи с истечением двухлетнего срока давности.

Тела девочек обнаружила в своей квартире их мать 15 сентября 2020 года. Спустя три дня полицейские задержали подозреваемого в убийстве их отчима. Виталий Молчанов прятался в кустах в районе садоводческих товариществ и гаражно-строительного кооператива в Рыбинске. В ходе допроса он признался, что «в восемь часов еще одну бутылку выпил — и как бы все. Убил их как бы».

Позднее выяснилось, что Виталий Молчанов является рецидивистом. В июле 2010 года он был приговорен Чкаловским судом Екатеринбурга к 11 годам лишения свободы за изнасилование и убийство ребенка. После условно-досрочного освобождения из колонии в ноябре 2019 года убийца приехал в Рыбинск, где устроился работать на кабельный завод.

Александр Тихонов, Ярославль

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