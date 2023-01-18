Кубанцам, участвующим в СВО, дадут отсрочку по оплате аренды краевого имущества и земли

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, согласно которому жителям края, участвующим в специальной военной операции, предоставят отсрочку по оплате аренды краевого имущества, в том числе и земли. Об этом сообщает администрация региона.

Кроме того, им предоставят право расторгнуть соответствующие договоры аренды, при этом штрафные санкции к участникам СВО применяться не будут.

Уточняется, что данные меры поддержки касаются мобилизованных, военных или добровольцев, находящихся на контракте. Положения распоряжения распространяются в том числе на участвующих в СВО арендаторов — индивидуальных предпринимателей, а также арендаторов — юридических лиц, в которых одно и то же физическое лицо является единственным учредителем организации и его руководителем.

Ранее сообщалось, что мобилизованным предоставляются и другие меры поддержки, к которым относится предоставление горячего питания в школах для их детей, устройство их детей в детские сады без очереди, предоставление школьникам бесплатного проезда на маршрутах КТТУ, перевод детей в ближайшую школу.

Андрей Петров

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