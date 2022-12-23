Меры поддержки мобилизованных в Краснодаре автоматически продлят в 2023 году

В Краснодаре меры муниципальной поддержки, оформленные семьями мобилизованных, автоматически продлят в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Льготы семьям мобилизованных не требуют переоформления и будут действовать до момента отмены, отметили в мэрии. К таким мерам поддержки относится предоставление горячего питания в школах для детей мобилизованных, устройство в детские сады без очереди, предоставление школьникам бесплатного проезда на маршрутах КТТУ, перевод детей в ближайшую школу.

В Краснодарском крае на соцподдержку семей мобилизованных в 2022 году выделили 45,7 млрд руб. Из этой сумму указанной категории граждан ежемесячно выделяют средства на льготы на ЖКУ, обеспечение лекарствами детей до шести лет, школьное питание, проезд в городском и пригородном транспорте и другие меры поддержки.

Анастасия Донскова