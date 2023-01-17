Сбербанк отчитался внесистемно

Чистая прибыль Сбербанка в 2022 году по РСБУ достигла 300 млрд руб., сравнявшись с самыми оптимистичными прогнозами аналитиков. Несмотря на то что за год прибыль сократилась в четыре раза, в декабре 2022 года банк показал рост прибыли на 40%. Показатели банка выросли по основному бизнесу, за исключением пассивной базы корпоративных клиентов. При этом на фондовом рынке инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по акциям банка, которые активно росли в предыдущие дни на фоне ожидаемых позитивных результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сбербанк в 2022 году заработал по РСБУ 300,2 млрд руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Это в четыре раза меньше результата 2021 года, когда крупнейший банк заработал свыше 1,2 трлн руб. При этом финансовый результат банка совпал с верхней оценкой аналитиков. Так, аналитики ПСБ ожидали прибыль в размере 250–300 млрд руб., Альфа-банка — 280–300 млрд руб., БКС — в пределах 300 млрд руб. На траекторию роста прибыли банк вышел во второй половине года, отметил глава Сбербанка Герман Греф. «2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии»,— заявил он.

По словам старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса, «отчасти Сбербанку помогло то, что не было масштабного международного бизнеса».

Кроме того, по его словам, «банк всегда поддерживал большой запас по достаточности капитала».

При этом прибыль за декабрь 2022 года составила 125,5 млрд руб., превысив на 40% показатель декабря 2021 года. Евгений Кипнис ожидал снижения размера декабрьской прибыли к уровню января из-за традиционно более высокой базы расходов в этом месяце. Однако, говорит он, вероятно, низкая стоимость риска компенсировала по большей части негативный эффект. Аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова также отмечает, что в декабре у Сбербанка процентные доходы явно выросли больше (на 19,5%), чем они обычно растут в декабре. В то же время комиссионный доход в декабре растет всегда — во многом это связано с предновогодней активностью клиентов. Госпожа Найденова отмечает увеличение чистой процентной маржи в декабре, что может объясняться тем, что ставки размещения активов понемногу росли, а самые дорогие привлеченные средства уже вышли с баланса.

В целом чистый процентный доход банка в 2022 году на 5,2% превысил показатель предыдущего года, достигнув 1,7 трлн руб. Это произошло на фоне ускорения динамики в декабре, а также «роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения». Чистый комиссионный доход вырос на 6,2% до 614,8 млрд руб.

В первой половине года банк сообщил о создании «существенного объема резервов», не уточняя абсолютные цифры. Во втором полугодии «они нормализовались», в итоге стоимость риска составила 3,7% (без учета влияния изменения валютных курсов). При этом стоимость риска в декабре составила 0,2%, в том числе за счет возврата проблемной задолженности.

Впрочем, как указывает Ольга Найденова, эта цифра «не устойчивая, а скорее разовая, она не может остаться на таком низком уровне долго».

По ее оценке, столь низкий уровень стоимости риска в декабре могли дать Сбербанку около 15 млрд руб. доналоговой прибыли, «таким образом резервов в декабре банк практически не создавал, и это тоже стало фактором роста прибыли в декабре».

Объем розничного портфеля за прошлый год вырос на 12,9% до 12 трлн руб., корпоративный портфель увеличился на 12,4% до 18,8 трлн руб. По оценке банка, за прошлый год число активных розничных клиентов выросло на 2,9 млн человек до 106,7 млн человек, корпоративных — на 0,1 млн до 3 млн компаний. Как сообщил Сбербанк, выдано клиентам более 15 трлн руб. корпоративных и 4,8 трлн руб. розничных кредитов. Это в целом соответствует показателям предшествующего года, когда Сбербанк выдал 20 трлн руб. кредитов, из них розничным клиентам — 5,9 трлн руб.

При этом средства населения по итогам года выросли на 8,2% до 18,3 трлн руб., тогда как у корпоративных клиентов они снизились на 0,7% до 8,7 трлн руб. Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти вдвое, доля валютных средств в корпоративном депозитном портфеле за год снизилась на 18 п. п. Банк, несмотря на свой санкционный статус, в основных сегментах держит на уровне либо наращивает свою долю, за исключением сегмента корпоративных депозитов, отметил господин Кипнис.

При этом оценки аналитиков по результатам банка на этот год оптимистичные.

«Если осторожно экстраполировать ожидания на этот год, можно сказать, что самые негативные события 2022 года прошли, и траектория декабря позволит Сбербанку показывать существенную прибыль»,— полагает старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Елена Царева.

По итогам 2023 года в БКС ожидают, что Сбербанк заработает 1,075 трлн руб. прибыли. По оценке Евгения Кипниса, прибыль банка может восстановиться до уровня 2021 года и составить 1,2 трлн руб.

На фондовом рынке инвесторы активно фиксировали прибыль в акциях Сбербанка, полученную за последнюю неделю. В результате котировки обыкновенных акций банка к 12:00 снизились на 1,6%, привилегированных — на 1,8%. При этом индекс Московской биржи снизился на 0,7%. При этом с начала прошлой недели акции Сбербанка с учетом сегодняшней коррекции выросли на 6% и 5,6% соответственно.

Ольга Шерункова