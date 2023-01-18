В Липецкой области убит военнослужащий, покинувший зону спецоперации с оружием

Правительство Липецкой области сообщило об обнаружении и ликвидации Дмитрия Перова, которого разыскивали за самовольное оставление воинской части, находящейся в зоне специальной военной операции. Он покинул часть с оружием.

«Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия»,— сообщили власти в Telegram-канале.

31-летний военнослужащий Дмитрий Перов самовольно покинул часть 13 января. Он взял с собой автоматическое оружие с пятью магазинами патронов и гранатами. 17 января он посетил свою мать в Воронеже, а после направился в Усманский район Липецкой области, где он прописан. Официально в правоохранительных органах ситуацию не комментируют, переадресовывая вопросы в Министерство обороны России. В ведомстве также ничего не сообщали о розыске.

Сергей Толмачев, Воронеж