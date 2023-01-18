В Воронежской и Липецкой областях разыскивают сбежавшего из зоны спецоперации, он может быть вооружен

Полиция разыскивает Дмитрия Перова, самовольно покинувшего 13 января расположение полка, находящегося в зоне проведения специальной военной операции, сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах. В социальных сетях распространяется ориентировка, поступившая в воронежские отделения МВД.

Согласно ориентировке, разыскиваемый зарегистрирован в Усманском районе Липецкой области, в Воронеже живет его мать, у которой он был 17 января. По месту его регистрации также работают силовики. Мужчина может быть вооружен автоматическим оружием с пятью магазинами, а также гранатами. Дмитрий Перов был одет в камуфляжную форменную одежду темно-зеленого цвета.

Официально в правоохранительных органах ситуацию не комментировали, переадресовывая вопросы в Министерство обороны России. Собеседники «Ъ» предполагали, что разыскиваемый боец «с высокой долей вероятности ... не находится на территории Воронежской области».

В 11:00 правительство Липецкой области сообщило, что Дмитрий Перов обнаружен и ликвидирован. «Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия», — сообщили власти.

Сергей Толмачев, Воронеж