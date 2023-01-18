Глава PepsiCo призвал сделать сельское хозяйство привлекательным

Гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил, что крупные компании должны внедрять новые технологии, чтобы сделать свою продукцию более экологичной, и что они могут сделать это без повышения цен для потребителей. По его мнению, нужно сделать сельское хозяйство привлекательным.

Господин Лагуарта поднял эту тему на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он охарактеризовал PepsiCo как «в основном сельскохозяйственную компанию» и уточнил, что она закупает 26 культур в 200 странах мира. По его словам, главный приоритет компании — сделать эти сельскохозяйственные операции более экологичными. «Если мы не сделаем сельское хозяйство привлекательным, следующего поколения фермеров не будет», — уверен Рамон Лагуарта (цитата по The Wall Street Journal).

Он пояснил, что, к примеру, пакет чипсов Lay's (этот бренд выпускает PepsiCo) можно изготовить из экологически выращенного картофеля на заводе почти без выбросов углерода, перевезти на электрогрузовике и продать по цене «не выше, чем пакет чипсов, произведенный обычным способом». «Мы можем трансформировать конкретную цепочку поставок от начала до конца без значительных затрат… Возможно, мой вариант транспортировки дороже, но, может быть, я могу сэкономить деньги, используя меньше воды на заводах»,— добавил господин Лагуарта.

Еще в 2017 году PepsiCo заказала 100 грузовиков Tesla Semi. В компании говорили, что грузовики приобретаются для того, чтобы сокращать выбросы парниковых газов.

Лаура Кеффер