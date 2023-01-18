Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Олафу Шольцу предстоит очередное большое испытание»

Дмитрий Дризе — о форуме в Давосе и непростом выборе канцлера ФРГ

Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос относительно поставок Украине немецких танков Leopard 2. Канцлер Германии находится в Давосе. Он единственный из руководителей стран «семерки», который представит доклад на глобальном форуме. Ранее президент Польши Анджей Дуда в рамках своего выступления на швейцарском курорте призвал сформировать бригаду из Leopard 2 и отправить их Киеву. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет соответствующей реакции из Кремля.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первый день деловой программы форума в Давосе не преподнес сенсаций. Главное — это Украина. То есть тем для обсуждения много, равно как и хороших проектов, но пока есть большой военный конфликт в Европе, сложно что-либо конкретное планировать на будущее.

Как участники Давоса обсуждают деглобализацию

Как участники Давоса обсуждают деглобализацию

Как было сказано ранее, главный доклад на мероприятии представит Олаф Шольц. Можно предположить, что выступит он не просто как канцлер Германии, но и как лидер западной коалиции от объединенной Европы во многих аспектах, а не только в украинском.

Инвесторов, в частности, очень волнует, сумеет ли экономика его страны выстоять, избежать экономического спада, найдет ли, например, Берлин альтернативу российскому газу и многое другое. И климат, естественно, куда же без него. От всего этого зависит стабильность и устойчивость западного мира.

На форуме в Давосе выступил Анджей Дуда. Президент Польши и большой друг Владимира Зеленского призвал страны Запада скинуться каждой понемногу и сформировать бригаду танков Leopard для Киева. Партнеры, в принципе, готовы, но итог зависит от Олафа Шольца — он должен разрешить сказать «да» или «нет». Машины-то немецкие — без канцлера никак.

В интервью агентству Bloomberg на полях форума господин Шольц ушел от прямого ответа, что неудивительно. Всему свое время. Выступала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обещала России дальнейшую рецессию и анонсировала десятый пакет санкций. Главный смысл — перекрыть возможности обходить западные ограничительные меры.

В Москве президент России Владимир Путин практически одновременно с этим проводил очередное экономическое совещание. Основной тезис: у нас в РФ все не то чтобы прям хорошо, но лучше, чем могло быть. Можно ли считать это своеобразным ответом на происходящее в Швейцарии? Возможно.

Как на экономическом форуме в Швейцарии разговоры начались с танков

Как на экономическом форуме в Швейцарии разговоры начались с танков

Впереди масштабное мероприятие по случаю годовщины прорыва блокады Ленинграда, где также ожидается выступление президента, которое, как можно предположить, окажет влияние на повестку глобального форума в Давосе.

Это, опять же, для любителей искать совпадения. Тем не менее некий обмен информационными ударами просматривается. Если танки Leopard 2 все-таки будут поставлены, то на это, по логике вещей, должен последовать ответ. Так что Олафу Шольцу предстоит очередное большое испытание. Важно, с одной стороны, не дать слабину, с другой, не пережать, не спровоцировать очередную напряженность.

20 января открывается встреча в формате «Рамштайн». Именно там, скорее всего, и будут расставлены точки над i. Но предупреждение из Санкт-Петербурга, возможно, поступит именно сейчас. Не будем гадать, но кажется, что все решения по танкам уже приняты. И даже можно предположить, что чем жестче будет риторика Кремля, тем скорее та самая танковая бригада отправится на Украину. Танки уже идут из Великобритании, и это уже точно.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...