«Олафу Шольцу предстоит очередное большое испытание»

Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос относительно поставок Украине немецких танков Leopard 2. Канцлер Германии находится в Давосе. Он единственный из руководителей стран «семерки», который представит доклад на глобальном форуме. Ранее президент Польши Анджей Дуда в рамках своего выступления на швейцарском курорте призвал сформировать бригаду из Leopard 2 и отправить их Киеву. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет соответствующей реакции из Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первый день деловой программы форума в Давосе не преподнес сенсаций. Главное — это Украина. То есть тем для обсуждения много, равно как и хороших проектов, но пока есть большой военный конфликт в Европе, сложно что-либо конкретное планировать на будущее.

Как было сказано ранее, главный доклад на мероприятии представит Олаф Шольц. Можно предположить, что выступит он не просто как канцлер Германии, но и как лидер западной коалиции от объединенной Европы во многих аспектах, а не только в украинском.

Инвесторов, в частности, очень волнует, сумеет ли экономика его страны выстоять, избежать экономического спада, найдет ли, например, Берлин альтернативу российскому газу и многое другое. И климат, естественно, куда же без него. От всего этого зависит стабильность и устойчивость западного мира.

На форуме в Давосе выступил Анджей Дуда. Президент Польши и большой друг Владимира Зеленского призвал страны Запада скинуться каждой понемногу и сформировать бригаду танков Leopard для Киева. Партнеры, в принципе, готовы, но итог зависит от Олафа Шольца — он должен разрешить сказать «да» или «нет». Машины-то немецкие — без канцлера никак.

В интервью агентству Bloomberg на полях форума господин Шольц ушел от прямого ответа, что неудивительно. Всему свое время. Выступала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обещала России дальнейшую рецессию и анонсировала десятый пакет санкций. Главный смысл — перекрыть возможности обходить западные ограничительные меры.

В Москве президент России Владимир Путин практически одновременно с этим проводил очередное экономическое совещание. Основной тезис: у нас в РФ все не то чтобы прям хорошо, но лучше, чем могло быть. Можно ли считать это своеобразным ответом на происходящее в Швейцарии? Возможно.

Впереди масштабное мероприятие по случаю годовщины прорыва блокады Ленинграда, где также ожидается выступление президента, которое, как можно предположить, окажет влияние на повестку глобального форума в Давосе.

Это, опять же, для любителей искать совпадения. Тем не менее некий обмен информационными ударами просматривается. Если танки Leopard 2 все-таки будут поставлены, то на это, по логике вещей, должен последовать ответ. Так что Олафу Шольцу предстоит очередное большое испытание. Важно, с одной стороны, не дать слабину, с другой, не пережать, не спровоцировать очередную напряженность.

20 января открывается встреча в формате «Рамштайн». Именно там, скорее всего, и будут расставлены точки над i. Но предупреждение из Санкт-Петербурга, возможно, поступит именно сейчас. Не будем гадать, но кажется, что все решения по танкам уже приняты. И даже можно предположить, что чем жестче будет риторика Кремля, тем скорее та самая танковая бригада отправится на Украину. Танки уже идут из Великобритании, и это уже точно.

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