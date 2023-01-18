Полицию Верхней Пышмы возглавил подполковник Сергей Запецкий

Новым начальником ОВД Верхней Пышмы назначен подполковник полиции Сергей Запецкий, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее он возглавлял полицию Красноуральска.

Сергей Запецкий родился в 1986 году в Красноуральске. Окончил Нижнетагильскую среднюю специальную школу милиции и Уральский юридический институт МВД России. ОВД Красноуральска силовик возглавил в феврале 2020 года. «С его непосредственным участием раскрыты десятки резонансных преступлений. За многолетний труд в системе МВД неоднократно поощрялся»,– отметил полковник Горелых.

Врио начальника Красноуральска назначен майор Алексей Васильев, ранее занимавший должность замруководителя отдела полиции.

Ранее в январе нового руководителя назначили в полиции Екатеринбурга. Им стал 35-летний подполковник Максим Метелица, ранее возглавлявший гарнизон Новоуральска.

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