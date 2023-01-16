Полицию Екатеринбурга возглавил Максим Метелица

Новым главой полиции Екатеринбурга стал 35-летний подполковник Максим Метелица, ранее возглавлявший гарнизон Новоуральска, сообщил e1.ru осведомленный источник. «Максима Метелицу уже утвердили в должности, но официально должны объявить об этом и представить его коллективу 18 января. Коллектив по большей части надеется на перемены к лучшему, но есть и скептики, поскольку это самый молодой начальник УМВД за всю историю»,— приводит издание слова собеседника.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых информацию «Ъ-Урал» не подтвердил, но и не опроверг, добавив: «Всему свое время».

Напомним, Максим Метелица родился в 1987 году в Серове. В 2007 году начал службу в местных органах внутренних дел, был оперуполномоченным уголовного розыска. Затем возглавлял отделение по борьбе с правонарушениями против личности. В 2014 году был назначен на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска. На пост начальника ОВД Новоуральска Максим Метелица вступил в августе 2020 года.

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Диана Сунагатуллина