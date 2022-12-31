Мировые рынки акций и облигаций потеряли больше $30 трлн в 2022 году

По итогам 2022 года мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн. Это самый высокий показатель с окончания глобального финансового кризиса в 2008 году. Наиболее тяжелые потери на рынках вызвали инфляция, рост процентных ставок и военный конфликт России и Украины. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Широкий индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World потерял пятую часть своей стоимости, отмечает FT. Также индекс S&P 500 упал почти на 20%, индекс биржи Nasdaq — на 33%. Индексы китайских бирж сократились на 22% в юане и на 28% в долларовом выражении, индекс MSCI Europe — на 16% в долларовом выражении и на 11% в евро.

По оценке FT, рынок криптовалют в 2022 году потерял $1,7 трлн. Издание также отмечает падение акций американских компаний. Производитель электромобилей Tesla потерял почти две трети своей стоимости, производитель чипов Nvidia — 50%, Apple и Microsoft — почти 30%, Alphabet (материнская компания Google) – 40%.

По итогам 2022 года индекс Мосбиржи рухнул на 43%, с 3787,29 до 2154,12 пункта. Долларовый индекс РТС сократился на 39,18%,с 1595,76 до 970,60 пункта.

Олеся Павленко