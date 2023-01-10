Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: Microsoft вложит $10 млрд в создателя чат-бота Chat GPT

Microsoft вот уже несколько месяцев ведет переговоры о масштабных инвестициях в создателя чат-бота Chat GPT, компанию OpenAI. По данным Bloomberg, Microsoft может инвестировать в OpenAI порядка $10 млрд, которые будут выплачиваться постепенно в течение нескольких лет.

Как уточняет Semafor, Microsoft примет участие в раунде финансирования OpenAI наряду с другими венчурными фирмами, а оценочная стоимость создателя чат-бота в результате вырастет примерно до $29 млрд.

Кроме того, как отмечают источники Semafor, в обмен на вложение $10 млрд Microsoft хочет получать 75% прибыли OpenAI до тех пор, пока американская корпорация не окупит свои инвестиции. При этом остается неясным, будут ли учитываться в рамках этой сделки деньги, которые OpenAI тратит на подразделение облачных вычислений Microsoft, пишет Semafor.

После того как инвестиция окупится, Microsoft получит 49% акций OpenAI, другие инвесторы получат еще 49%, а некоммерческая материнская компания OpenAI будет контролировать оставшиеся 2%.

Microsoft и OpenAI отказались комментировать слухи о готовящейся сделке.

Chat GPT — продвинутый чат-бот с искусственным интеллектом, запущенный в ноябре прошлого года. За первые пять дней с момента релиза он получил более 1 млн пользователей и прозвище «убийца Google».

Подробнее о Chat GPT — в материале «"Убийца Google" набирается опыта».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...