СМИ: Microsoft вложит $10 млрд в создателя чат-бота Chat GPT

Microsoft вот уже несколько месяцев ведет переговоры о масштабных инвестициях в создателя чат-бота Chat GPT, компанию OpenAI. По данным Bloomberg, Microsoft может инвестировать в OpenAI порядка $10 млрд, которые будут выплачиваться постепенно в течение нескольких лет.

Как уточняет Semafor, Microsoft примет участие в раунде финансирования OpenAI наряду с другими венчурными фирмами, а оценочная стоимость создателя чат-бота в результате вырастет примерно до $29 млрд.

Кроме того, как отмечают источники Semafor, в обмен на вложение $10 млрд Microsoft хочет получать 75% прибыли OpenAI до тех пор, пока американская корпорация не окупит свои инвестиции. При этом остается неясным, будут ли учитываться в рамках этой сделки деньги, которые OpenAI тратит на подразделение облачных вычислений Microsoft, пишет Semafor.

После того как инвестиция окупится, Microsoft получит 49% акций OpenAI, другие инвесторы получат еще 49%, а некоммерческая материнская компания OpenAI будет контролировать оставшиеся 2%.

Microsoft и OpenAI отказались комментировать слухи о готовящейся сделке.

Chat GPT — продвинутый чат-бот с искусственным интеллектом, запущенный в ноябре прошлого года. За первые пять дней с момента релиза он получил более 1 млн пользователей и прозвище «убийца Google».

Подробнее о Chat GPT — в материале «"Убийца Google" набирается опыта».

Кирилл Сарханянц