Microsoft открыла чат

Создатели чат-бота GPT получат $10 млрд от Microsoft. Как пишет Bloomberg, корпорация уже инвестировала в проект $1 млрд. Новые вложения могут растянуться на несколько лет. Агентство ожидает, что список инвесторов расширится, и компания OpenAI будет оцениваться почти в $30 млрд. Сервис ChatGPT запустили в конце прошлого года. Бот может общаться с пользователем и генерировать тексты по запросу. Американские СМИ назвали его «убийцей Google» из-за того, что он хорошо справляется в том числе с поиском информации и может отвечать на уточняющие вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Morgan / AP Фото: Peter Morgan / AP

По информации Bloomberg, Microsoft хочет внедрить технологию в свой поисковик Bing, а также в офисный пакет. Насколько это перспективно? IT-эксперт Александр Баулин полагает, что компания рискует столкнуться с некоторыми сложностями: «Одна из крупнейших компаний в мире — Google. Основу ее доходов составляет реклама, которая выдается пользователям поиска. Тот, кто обеспечил лучший поиск, получит львиную долю прибыли с нашего цифрового мира.

Возникают вопросы. Во-первых, как только технология станет коммерческой, появятся ли SEOшники, которые научатся подсовывать ChatGPT-информацию так, что он будет выдавать ее в ответах, но которая при этом окажется для пользователей бесполезной. Во-вторых, интересно посмотреть, насколько это конкурентное преимущество. Технологию GPT-3.5 могут использовать и другие компании. Не получится ли так, что этот чат-бот всех обогнал, но через год подобный сервис будет у каждого?

Все, включая OpenAI, пытаются понять, насколько хорошо работает технология, как ChatGPT справляется с задачей поиска информации. Для этого компания и выкатила его в открытый доступ. Уверен, как только он покажет, что годится на что-нибудь в коммерческом плане, то тут же станет платным».

Недавно Microsoft объявила о планах купить компанию Activision Blizzard — разработчика игры Warcraft. Сделку оценивают в $69 млрд. Она может стать крупнейшей в игровой индустрии, правда, пока ее не одобряют регуляторы. Microsoft готова к масштабным инвестициям, считает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Так что даже провал ее планов не будет большой потерей, говорит он:

«Поисковые машины узнают человека все лучше и лучше благодаря огромным данным о нашем поведении, которые они накопили.

В том числе это касается Google и Microsoft. Конечно, как доминирующий поисковик Google обладает гораздо большим объемом, поэтому его подсказки так эффективны. Он лучше знает каждого из нас, лучше представляет себе, что мы могли бы вообще захотеть. Любому, кто мечтает о конкуренции с Google, нужна какая-то другая прорывная технология, которая позволит в каком-то отношении оторваться от него в надежде, что это создаст важный конкурентный задел.

Уровень вложений так велик, потому что, увы, с меньшими деньгами в области поисковых систем ничего масштабного, наверное, и не сделаешь. Если Microsoft потерпит неудачу, то вряд ли расстроится очень сильно, поскольку это будет не первый случай. У компании были и более масштабные поражения. К примеру, мы используем смартфоны, в которых стоит операционная система Android от Google, а вовсе не Windows от Microsoft».

Как писала газета The Washington Post, популярность ChatGPT встревожила американских учителей. Они отмечали, что школьники и студенты начали пользоваться ботом для написания эссе, почти неотличимых от сочинений человека.

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Илья Сизов