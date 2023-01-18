Сержант переехал с СВО в СИЗО

Как стало известно “Ъ”, военные следователи СКР возбудили уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта в отношении восьми военнослужащих из Калининградской области. В прошлом году они со своим штатным оружием, в том числе четырьмя пулеметами, покинули лагерь в ЛНР, на такси и попутках добравшись до подмосковного Подольска. Предполагаемый организатор побега арестован, другие военнослужащие изолированы в части. Сами они объясняют побег тяжелыми условиями службы.

235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте младшего сержанта Евгения Кравченко. В СИЗО он будет находиться как минимум до 27 февраля.

Сержант Кравченко является главным обвиняемым по уголовному делу о дезертирстве с оружием, совершенном в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК РФ, от пяти до пятнадцати лет заключения). Следствие считает его организатором побега. Другими фигурантами расследования выступают ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, а также рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин. Обращаться в суд с ходатайствами об избрании им мер пресечения следователи военного следственного отдела (ВСО) СКР по Подольскому гарнизону Московской области не стали, ограничившись передачей военных под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4.

Как сообщал “Ъ”, в конце декабря прошлого года военнослужащие явились в подольский отдел полиции. Все они были в гражданской одежде, а из баулов достали и сдали стражам порядка четыре автомата и четыре пулемета Калашникова.

Согласно объяснениям военных, которые они дали сотрудникам полиции и ВСО СКР, проводившим доследственную проверку, их мобилизовали 24 сентября прошлого года, а уже 12 ноября они были переброшены в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка ЛНР. Там мобилизантов должны были готовить к участию в боевых действиях, однако, по их версии, командиры их больше использовали на строительстве землянок для проживания в лагере. При этом военнослужащие якобы не были обеспечены самым необходимым, в том числе провизией и качественной формой.

Как утверждают калининградцы, когда им сообщили, что 24 декабря отвезут на передовую, они приняли решение покинуть лагерь «для сохранения жизни и здоровья». Вечером 23 декабря, купив еду и гражданскую одежду, они заказали два такси до Липецка, где переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до Подольска.

По словам Евгения Савескула — адвоката младшего сержанта Кравченко, чей старший брат воюет в составе десантно-штурмовой бригады в Запорожье, выбор направления отхода был спонтанным — подальше от зоны СВО и поближе к Москве. «Конечной целью являлся Калининград, откуда их отправили в зону СВО. Дезертировать никто из них не собирался, но и воевать неподготовленными они не хотели»,— сообщил “Ъ” защитник.

Кстати, одним из поводов для ареста сержанта Кравченко послужили подозрения в его участии в некой драке в Воронеже. Впрочем, родственники солдата утверждают, что в этом городе он никогда не был.

Юрий Сенаторов