Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сержант переехал с СВО в СИЗО

Сбежавших из ЛНР в Подольск обвинили в дезертирстве с оружием

Как стало известно “Ъ”, военные следователи СКР возбудили уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта в отношении восьми военнослужащих из Калининградской области. В прошлом году они со своим штатным оружием, в том числе четырьмя пулеметами, покинули лагерь в ЛНР, на такси и попутках добравшись до подмосковного Подольска. Предполагаемый организатор побега арестован, другие военнослужащие изолированы в части. Сами они объясняют побег тяжелыми условиями службы.

235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте младшего сержанта Евгения Кравченко. В СИЗО он будет находиться как минимум до 27 февраля.

Сержант Кравченко является главным обвиняемым по уголовному делу о дезертирстве с оружием, совершенном в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК РФ, от пяти до пятнадцати лет заключения). Следствие считает его организатором побега. Другими фигурантами расследования выступают ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, а также рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин. Обращаться в суд с ходатайствами об избрании им мер пресечения следователи военного следственного отдела (ВСО) СКР по Подольскому гарнизону Московской области не стали, ограничившись передачей военных под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4.

Как сообщал “Ъ”, в конце декабря прошлого года военнослужащие явились в подольский отдел полиции. Все они были в гражданской одежде, а из баулов достали и сдали стражам порядка четыре автомата и четыре пулемета Калашникова.

Согласно объяснениям военных, которые они дали сотрудникам полиции и ВСО СКР, проводившим доследственную проверку, их мобилизовали 24 сентября прошлого года, а уже 12 ноября они были переброшены в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка ЛНР. Там мобилизантов должны были готовить к участию в боевых действиях, однако, по их версии, командиры их больше использовали на строительстве землянок для проживания в лагере. При этом военнослужащие якобы не были обеспечены самым необходимым, в том числе провизией и качественной формой.

Как утверждают калининградцы, когда им сообщили, что 24 декабря отвезут на передовую, они приняли решение покинуть лагерь «для сохранения жизни и здоровья». Вечером 23 декабря, купив еду и гражданскую одежду, они заказали два такси до Липецка, где переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до Подольска.

По словам Евгения Савескула — адвоката младшего сержанта Кравченко, чей старший брат воюет в составе десантно-штурмовой бригады в Запорожье, выбор направления отхода был спонтанным — подальше от зоны СВО и поближе к Москве. «Конечной целью являлся Калининград, откуда их отправили в зону СВО. Дезертировать никто из них не собирался, но и воевать неподготовленными они не хотели»,— сообщил “Ъ” защитник.

Кстати, одним из поводов для ареста сержанта Кравченко послужили подозрения в его участии в некой драке в Воронеже. Впрочем, родственники солдата утверждают, что в этом городе он никогда не был.

Юрий Сенаторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...