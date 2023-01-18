Искусственный интеллект пошел на убыль

Правительство до 2030 года направит около 24,6 млрд руб. на развитие технологий искусственного интеллекта в РФ, еще около 100 млрд руб. в направление вложит Сбербанк, следует из утвержденной властями «дорожной карты». К 2024 году, согласно документу, объем рынка технологий на базе ИИ в России составит 14 млрд руб., что более чем в десять раз меньше оценок, заложенных в аналогичную программу от 2019 года. Но даже обновленные планы реализовать будет сложно, считают эксперты: для этого просто недостаточно высокопроизводительного зарубежного оборудования.

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“Ъ” ознакомился с «дорожной картой» «Развитие высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект" (ИИ) на период до 2030 года», которую Минэкономики утвердило в конце декабря 2022 года. Профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко 16 января подписал соглашение со сторонами, которые займутся реализацией проектов в рамках «дорожной карты». В тексте последней, который есть в распоряжении “Ъ”, среди исполнителей названы, в частности, «Сбер», РФПИ, Фонд «Сколково» — всего 30 фондов, вузов и органов власти.

Главная цель «дорожной карты» — «ускорить процесс широкомасштабного внедрения отечественных ИИ-решений в экономику и социальную сферу», пояснили “Ъ” в аппарате господина Чернышенко. «После введения санкций мы определили ИИ-продукты, которые необходимо развивать на территории России, проработали ряд мероприятий, позволяющих их развивать и масштабировать, и включили все это в обновленную "дорожную карту"»,— добавили в Минэкономики.

При этом, судя по документу, правительство существенно снизило предполагаемые объемы финансирования разработок и внедрения решений в сфере ИИ. Так, «дорожная карта» «Нейротехнологии и искусственный интеллект», утвержденная в 2019 году (опубликована на сайте Минцифры), предполагала, что на развитие ИИ из бюджета потребуется выделить 56,8 млрд руб. до 2024 года. Согласно новой концепции, на эти цели будет потрачено лишь 24,6 млрд руб., и то в течение семи лет, до 2030 года.

Объем ожидаемого внебюджетного финансирования снизился еще драматичнее — с 334 млрд руб. до 2024 года до 111 млрд руб. уже до 2030 года. К тому же, если концепция от 2019 года предполагала, что к 2024 году объем внутреннего рынка ИИ-технологий составит 160 млрд руб., то в новой «дорожной карте» этот показатель снижен более чем на порядок — до 14 млрд руб.

Судя по документу, развитие ИИ-технологий в России пойдет по четырем направлениям: «обработка естественного языка и синтез речи», «компьютерное зрение», «перспективные методы искусственного интеллекта» и «интеллектуальная поддержка принятия решений». Каждое предполагает проведение исследований, регистрацию патентов, финансирование стартапов, а также выпуск сначала прототипов, а затем и готовых продуктов: новых нейросетей, способных писать тексты, системы компьютерного зрения для беспилотного транспорта и других решений. Их созданием в основном будет заниматься Сбербанк: он вложит к 2030 году в разработку ИИ-решений 99,7 млрд руб. собственных средств. Кроме банка разработкой ПО займутся и госучреждения — Минздрав, МГУ, Минтранс и другие.

О планах правительства скорректировать госпроекты, связанные с разработкой ИИ-технологий, «с учетом повестки противодействия санкциям» стало известно в начале апреля 2022 года: источники “Ъ” говорили, что корректировка потребовалась в том числе из-за ограничения доступа к глобальной инфраструктуре и передовым технологиям (см. “Ъ” от 6 апреля).

Большинство исполнителей госпроектов по развитию ИИ находятся под санкциями, из-за чего могут испытывать сложности с доступом к высокотехнологичному оборудованию, необходимому для развития решений, согласен гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров: «Речь, например, об интегральных схемах Nvidia A100 и H100 и любых будущих процессорах, которые могут сравниться с A100 по производительности». Существенное значение, по словам эксперта, имеет и отток из страны научных кадров, в том числе кандидатов и докторов наук, что также осложнит достижение поставленных целей.

Впрочем, в Сбербанке, например, настаивают, что компания «оперативно и практически бесшовно» адаптировалась под новые реалии: «Уход зарубежных компаний с российского рынка также открыл окно возможностей для создания и продвижения собственных решений на рынке».

Никита Королев