Искусственный интеллект ищет добрые руки

Владимир Путин предлагает правительству и бизнесу решить масштабную задачу массового внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях, в социальной сфере и в госуправлении уже в этом десятилетии. Курирующий тему вице-премьер Дмитрий Чернышенко обещает, что проникновение ИИ в отрасли принесет российской экономике 1 трлн руб. уже в ближайшие годы. Однако выполнение этих планов требует не только финансовых вливаний и нового нормотворчества, но и решения вопроса острого кадрового дефицита в сфере высоких технологий. Эксперты нехватку специалистов в области ИКТ оценивали в 1 млн человек, указывая, что и до февраля по доле ИКТ-специалистов в занятом населении Россия примерно в два раза уступала странам ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Если в первый день конференции Artificial Intelligence Journey 2022 ее участники обсуждали научные аспекты внедрения ИИ, то второй день мероприятия был посвящен экономическим вопросам этого процесса. Так, на деловом завтраке обсуждалось, что мешает бизнесу внедрять эти технологии ИИ. Из выступлений представителей компаний следовало, что преградами на пути к этому являются в том числе финансовые и кадровые вопросы.

Выступивший в четверг, 24 ноября, на конференции Владимир Путин поднял тему ИИ уже на государственный уровень. Он заявил о необходимости массового внедрения ИИ в отрасли экономики и социальной сферы, а также в систему госуправления уже в этом десятилетии. Такие амбициозные намерения он объяснил в том числе выгодами от внедрения ИИ. Сославшись на экспертов, президент сообщил, что «перспективы увеличения показателей отдельных отраслей составляют дополнительные 20–30% за десятилетие». Ранее на деловом завтраке в рамках конференции «цифровой» вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что применение ИИ в различных отраслях способно принести в экономику РФ 1 трлн руб. уже в ближайшие годы.

По словам Владимира Путина, каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению в отраслях технологий ИИ. Крупнейшим компаниям в своих инвестпланах в качестве одного из ключевых приоритетов также рекомендовано обозначить внедрение ИИ. Власти, судя по словам президента, намерены этот процесс контролировать: начиная с 2023 года предполагается проводить мониторинг результатов применения ИИ. Для этого предложено создать специальный инструмент — индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов.

Декларируя желание снять барьеры на пути ИИ, Владимир Путин поручил правительству вместе с профильными компаниями представить предложения по изменению нормативных требований, технологических стандартов, регламентов и других отраслевых норм, препятствующих внедрению искусственного интеллекта.

Госдуме рекомендовано ускорить работу над поправками к закону «О персональных данных», регулирующих оборот обезличенной информации. Этот документ был принят в первом чтении еще в феврале 2021 года.

Впрочем, едва ли не более важным, чем нормотворчество, стал сейчас вопрос кадров для ИИ. Как отметил президент, сегодня компании ведут настоящую охоту на специалистов в этой сфере. В связи с этим были сказаны слова о создании в стране комфортных и привлекательных условий для работы кадров в сфере ИИ — соответствующие предложения также было предложено представить. «На этот вызов нам, безусловно, необходимо отвечать, это общая работа государства, бизнеса, системы образования»,— прокомментировал Владимир Путин усилившийся в свете последних событий дефицит специалистов.

Отметим, что нехватку кадров в РФ в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на начало 2022 года в АНО «Цифровая экономика» оценивали в 1 млн человек. Этот дефицит будет только усиливаться в ближайшие годы. По показателю «Доля ИКТ-специалистов в занятом населении» РФ примерно в два раза уступает странам ЕС (2,4% против 4,5% в 2021 году).

Решение проблемы эксперты видят в синергии усилий государства и бизнеса, а также в использовании лучшего зарубежного опыта.

Во-первых, эксперты предлагают запустить проекты, нацеленные на вовлечение детей младшего и среднего возраста в изучение IT и программирования. Например, популяризировать IT-профессии для школьников с помощью федеральных телевизионных каналов, как это делают в Великобритании.

Во-вторых, они рекомендуют реализовать проекты, направленные на предоставление дополнительных возможностей получить образование по ИКТ-специальностям на уровне среднего профессионального и высшего образования.

В-третьих, предлагается создать национальную онлайн-платформу для развития профессиональных компетенций и карьерных возможностей специалистов в сфере ИКТ. «Появление подобного инструмента будет способствовать формированию сильного технического сообщества и развитию профессиональной сети в сфере ИКТ»,— указывают они.

В-четвертых, рекомендуется больше вовлекать женщин в работу в сфере ИКТ. В среднем в мире только около трети ИКТ-специалистов — женщины, в РФ их доля еще меньше — около 15%.

Наконец, в-пятых, эксперты предлагают развивать и поддерживать педагогические кадры в сфере ИКТ (оказывать материально-техническую, финансовую, методическую, организационную помощь). Так, за рубежом есть проекты по организации сообщества и системной методической поддержке педагогов на единой онлайн-платформе. Там можно найти готовые учебные программы, образовательные ресурсы, курсы для повышения квалификации, обсудить подходы к совершенствованию обучения компьютерным технологиям.

Проекты, которые реализуют в РФ государство и бизнес, закрывают часть потребности в ИКТ-специалистах, однако для увеличения численности кадров и их доли в занятом населении требуются дополнительные мероприятия, считает директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.

Венера Петрова