Глава ЕК рассказала о формате участия Европы в переговорах по Украине

12 ноября президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого в Кремле говорили, что Россия готова к прямым контактам с европейскими представителями на следующей встрече по украинскому урегулированию.