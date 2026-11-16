Глава ЕК рассказала о формате участия Европы в переговорах по Украине
Фон дер Ляйен: Европа будет участвовать в переговорах по Украине в формате E5+ЕС
Евросоюз (ЕС) намерен активно участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в формате «оборонная европейская группа пяти (E5) + ЕС». Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Госпожа фон дер Ляйен написала в соцсети X, что обсуждала с финским президентом перспективы мирных переговоров между Москвой и Киевом. Она подчеркнула, что Европа будет задействована в процессе именно в этом формате. Пятерка государств из «коалиции желающих» включает Францию, Германию, Италию, Польшу и Великобританию. Также к переговорам подключат представителей европейских институтов — ЕК и Евросовета.
12 ноября президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого в Кремле говорили, что Россия готова к прямым контактам с европейскими представителями на следующей встрече по украинскому урегулированию.