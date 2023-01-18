Нефтеюани на экспорт

Профициты текущего счета платежного баланса и счета внешней торговли товарами и услугами в 2022 году оказались рекордными — в 1,8 и 1,6 раза больше, чем год назад, оценил Банк России. Впрочем, к концу года профициты почти обнулились — из-за западных санкций и восстановления импорта. В 2023 году рост санкционного давления может привести уже к заметному снижению профицитов, ослаблению курса и повышенной инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2022 году Банк России зафиксировал рекордные профициты текущего счета платежного баланса ($227 млрд против $233,6 млрд по январскому консенсус-прогнозу FocusEconomics и $253 млрд по прогнозу ЦБ) и счета торговли товарами и услугами ($282 млрд против $305 млрд по прогнозу ЦБ). Стоимость экспорта, по оценке регулятора, выросла за год на 14%, а импорта — снизилась на 9%, что и стало главной причиной рекордов, обеспеченных главным образом в первой половине 2022 года.

В четвертом же квартале 2022 года профицит счета текущего баланса снизился впервые с первого квартала 2021 года на 33% в годовом выражении. Причины — снижение цены нефти Urals (до $63 за баррель с $78 год назад) и экспорта газа (на $20 млрд год к году), а также уверенное восстановление импорта, которое стимулировали рост бюджетных расходов и мягкая кредитная политика, отмечает Александр Исаков из Bloomberg Economics. Сжатие экспорта — результат ограничений ЕС и G7 на ввоз российских товаров, а быстрое схлопывание сальдо внешней торговли — основная причина резкого ослабления рубля в конце ноября—декабре 2022 года.

Из сравнения годовых данных с оценкой платежного баланса за январь—ноябрь 2022 года видно, что в декабре профицит счета текущих операций опустился до $1,7 млрд против $10,3 млрд в ноябре и $19,7 млрд в октябре, оценили аналитики Telegram-канала MMI. На этом фоне дефицит первичных и вторичных доходов в декабре составил $10,6 млрд, что в 2,7 раза больше суммы за октябрь—ноябрь 2022 года, добавляют аналитики Telegram-канала «Твердые цифры», уточнив, что пересмотры оценок внутри кварталов по-прежнему не публикуются — распределение по месяцам могло быть другим. Впрочем, рост дефицита первичных и вторичных доходов, как замечает ЦБ, «связан с динамикой личных трансфертов, включая оплату труда: их поступление от нерезидентов сократилось, а направление за рубеж увеличилось».

«В начале года импорт обычно низкий, так что сейчас профицит сальдо текущего счета, по-видимому, повыше, чем в декабре, даже несмотря на предельно низкие цены на нефть. Дальнейшее его сокращение может произойти во втором квартале, когда импорт обычно начинает расти, а по экспорту к тому времени дополнительный удар нанесут санкции на нефтепродукты. Впрочем, работающее бюджетное правило будет сглаживать давление на рубль, пока не кончатся юани»,— отмечают авторы Telegram-канала MMI. По данным МЭА, в среднем в 2022 году Россия экспортировала около 1,2 млн баррелей нефтепродуктов в сутки, закрытие европейского рынка снизит эти объемы к концу первого квартала 2023 года в пять раз, оценил аналитик БКС Рональд Смит. Господин Исаков замечает, что продажи валюты по бюджетному правилу помогают компенсировать выпадающие экспортные доходы лишь отчасти: при неизменной цене нефти Минфин продаст юаней в эквиваленте $30 млрд, а экспортная выручка сократится на $260 млрд, до уровней 2016–2017 годов. «Но теперь денежная политика мягче, рублевые ставки ниже, а бюджет построен на более оптимистичных ожиданиях по цене нефти. Это значит, что сохранение текущего дисконта по Urals может сократить профицит текущего счета до $50–70 млрд в этом году, ослабить курс на 10–15% к концу 2023 года и создаст риск того, что инфляция по итогам года окажется около 7%»,— заключает он.

Артем Чугунов