Мировая экономика движется к фрагментации

Мировая экономика находится на пороге геоэкономической фрагментации, пишут эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в исследовании, приуроченном к форуму в Давосе. Основные риски деглобализации в фонде связывают с ограничениями в торговле сырьем и высокотехнологичными товарами — полная остановка таких потоков между «недружественными» странами может привести к потере до 1,5% глобального ВВП. Для развивающихся стран негативные последствия процесса связаны в первую очередь с ограничениями на трансфер технологий, для развитых — с ростом издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После нескольких десятилетий глобализации мир столкнулся с рисками геоэкономической фрагментации

Фото: Aly Song / Reuters После нескольких десятилетий глобализации мир столкнулся с рисками геоэкономической фрагментации

Фото: Aly Song / Reuters

После нескольких десятилетий экономической интеграции мир столкнулся с рисками геоэкономической фрагментации, вызванной изменением политики правительств, говорится в специальном докладе МВФ, выпущенном к открытию Всемирного экономического форума в Давосе. Отсчет деглобализации авторы ведут с момента мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и относят к этому процессу «Брексит», торговые войны США и Китая, а также ограничения, введенные в период пандемии и после начала военной операции РФ на Украине.

Отмечается, что отношение суммарного экспорта к глобальному ВВП увеличивалось с 1960-х годов до начала 2010-х, а затем начался период «глобализации на низких темпах» (slowbalization).

Мировое разделение труда повысило его производительность, однако цепочки поставок стали более уязвимыми, добыча многих ключевых ресурсов сконцентрировалась всего в нескольких странах, а производство сместилось в Китай (на страну приходится 24% добавленной стоимости в промышленности, тогда как на США — 17%, на ЕС — 16%). Растущая доля производства промежуточных товаров в КНР также привела к сокращению торговых потоков из-за замещения части импорта. За 1990–2021 годы торговля Китая с развитыми странами выросла в 31 раз, тогда как между развитыми странами — только в четыре раза. Следствием глобализации стало снижение трансакционных издержек и цен на потребительские товары, более быстрая адаптация новых технологий, сближение уровней доходов между странами, а также существенное снижение общего уровня бедности. Одним из негативных последствий стало усиление расслоения между квалифицированными и неквалифицированными работниками.

Пока в мировой торговле не так много признаков фрагментации, указывают авторы доклада, но количество мер протекционизма продолжает расти — чаще всего они затрагивают поставки высокотехнологичных товаров.

Полная остановка торговли энергетическими и высокотехнологичными товарами между странами (в случае если она была бы увязана с их позицией по военной операции РФ на Украине при мартовском голосовании в ООН) означала бы сокращение общего ВВП на 1,2%, в случае добавления нетарифных ограничений — на 1,5%, подсчитали эксперты МВФ.

Еще одна составляющая фрагментации — запреты на иностранные инвестиции и сделки слияния и поглощения в определенных секторах. Так, закон о снижении инфляции в США предусматривает выделение масштабных льгот национальным производителям, что ухудшает условия конкуренции с зарубежными поставщиками. Подобные ограничения грозят перспективой «глобального расхождения», что негативно скажется на мировой экономике, отмечают в МВФ. Компании, в свою очередь, все чаще задумываются об устойчивости цепочек поставок и в том числе с оглядкой на политику правительства, выбирают «дружественные направления» (такая политика получила название friend-shoring).

Сокращение торгового оборота в мире негативно скажется в первую очередь на развивающихся странах и приведет к снижению уровня их благосостояния, считают эксперты,— для этих стран основные потери будут связаны с ограничениями на трансфер технологий. Для развитых же стран перенос производств позволит снизить риски, но приведет к увеличению издержек. Изменение цепочек поставок также способно привести к временным шокам со стороны предложения, поскольку поддерживает рост цен на сырьевые товары и инфляцию в целом.

Татьяна Едовина