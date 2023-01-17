Болгария тянет трубы к морю

Болгария в условиях эмбарго ЕС на импорт российской нефти пытается найти варианты обеспечения сырьем своего НПЗ в Бургасе. Одним из них может стать возобновление замороженного больше десяти лет назад проекта трубопровода Бургас—Александруполис, который на этот раз планируется развернуть в реверс для поставок из Греции в Болгарию. Но эксперты с учетом стоимости и отсутствия гарантированных объемов прокачки сомневаются в целесообразности проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nikolay Doychinov / AFP Фото: Nikolay Doychinov / AFP

Болгария и Греция договорились в срочном порядке возобновить строительство трубопровода для транспортировки нефти из греческого порта Александруполис в болгарский Бургас. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на форуме «Болгарская энергетика: Стратегия 2023–2053». Он пояснил, что это необходимо для обеспечения сырьем крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода в Бургасе (принадлежит ЛУКОЙЛу), а также других НПЗ Черноморского региона, «которые смогут получать нефть со всего мира» в условиях запрета на импорт в ЕС российского сырья.

По словам министра энергетики страны Росена Христова, соответствующий меморандум о взаимопонимании с Грецией будет подписан в ближайшие недели, что позволит начать работу над проектом. На данный момент НПЗ в Бургасе продолжает получать российскую нефть, поскольку Болгария получила соответствующие исключения из европейского эмбарго до конца 2024 года. В ЛУКОЙЛе ситуацию комментировать не стали.

Исходный проект возник в марте 2007 года и предполагал поставки нефти, в основном из России, через Болгарию в Грецию в объеме до 50 млн тонн в год. Его стоимость тогда оценивалась примерно в €1 млрд. Суть проекта была в том, чтобы избежать прохода через крайне загруженный Босфор, где танкеры регулярно сталкиваются с пробками.

В 2008 году для строительства учредили Trans-Balkan Pipeline B.V., где России принадлежал 51%, остальные доли поровну разделили Болгария и Греция. Но в 2012 году София в одностороннем порядке вышла из соглашения, проект был заморожен.

К его воскрешению эксперты относятся скептически. Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, потребность в строительстве подобного нефтепровода на фоне опасений Болгарии в отношении Турции, которая может в перспективе ограничивать прохождение судов через свои проливы, есть. Но, отмечает господин Юшков, есть сомнения в экономической целесообразности нефтепровода при довольно небольших объемах потребления в Бургасе: Болгарии придется покупать нефть на мировом рынке, доставлять ее в Грецию, платить за перевалку и прокачку по трубопроводу.

В исходной версии нефтепровода Бургас—Александруполис были понятны источники поставок в России и их получатели в Средиземноморском бассейне, добавляет руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭКа РГУ имени Губкина Вячеслав Мищенко. По мнению эксперта, в настоящий момент такой определенности нет.

Господин Мищенко видит в планах Болгарии в большей степени политическое заявление о намерении стать независимой от поставок из России.

В условиях нефтяного эмбарго против РФ не только Болгария пытается найти возможность обеспечения сырьем заводов, принадлежащих в том числе российским компаниям. Так, Сербия для снабжения двух НПЗ, входящих в местную нефтяную компанию NIS (56,15% принадлежит структурам «Газпрома»), рассчитывает построить в партнерстве с Венгрией ответвление протяженностью 128 км и стоимостью €83 млн от нефтепровода «Дружба». Поставки по «Дружбе» по настоянию Венгрии исключены из санкций ЕС до конца 2024 года. Сейчас Сербия получает нефть по нефтепроводу от хорватского порта Омишаль.

Ольга Мордюшенко