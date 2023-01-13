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Доля «Евразийского» в ростовском водоканале выставлена на торги

Акции прежних владельцев в капитале АО «Ростовводоканал» арестованы и будут выставлены на торги, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко во время встречи с журналистами. Об этом пишет 161.RU.

По словам градоначальника, 75% акций АО «Евразийский», которому ранее принадлежало ресурсоснабжающее предприятие, изъято у прежних собственников как компенсация хищений средств из банка «Народный кредит».

Алексей Логвиненко также рассказал, что оставшиеся 25% акций остаются в собственности администрации Ростова. Власти города рассчитывают в будущем найти нового инвестора для АО «Ростовводоканала».

«Нужно дать возможность бизнесу прийти — и получить стратегического партнера, который сам в банке кредит [на развитие] возьмет», — сказал Алексей Логвиненко.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», АО «Евразийский» может быть признано банкротом из-за долгов на сумму в 2,5 млрд руб. перед кредиторами дочернего АО «Нижноватомэнергосбыт».

Анастасия Назарова

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