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Суши-бары «Тануки» вновь требуют компенсации от экстремистского «Мужского государства»

ООО «Гранат», управляющее некоторыми кафе под брендом «Тануки», подало судебный иск к основателю запрещенного в России движения «Мужское государство» Владиславу Позднякову и его бывшим нижегородским сторонникам Игорю Носову и Дмитрию Губанову. Компания требует компенсировать ей убытки на 92,3 тыс. руб. за экономическую атаку, связанную с ложными заказами еды.

Двое нижегородцев не признают этот иск, говоря, что вышли из организации еще в 2018 году. Ранее ООО «Восход», другое юрлицо ресторанной сети «Тануки», взыскало убытки за ложные заказы только с Владислава Позднякова, но он давно уехал из России.

Подробнее в материале: «Мужское государство» попросили доплатить за суши

Владимир Зубарев

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