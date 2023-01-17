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«Мужское государство» попросили доплатить за суши

Сеть «Тануки» вновь требует компенсаций от экстремистского движения

Сеть кафе «Тануки» подала новый иск к основателю запрещенного в России движения «Мужское государство» Владиславу Позднякову и его бывшим нижегородским сторонникам Игорю Носову и Дмитрию Губанову. Управляющее заведениями ООО «Гранат» требует компенсировать убытки на 92,3 тыс. руб. за атаки на рестораны, в ходе которых активисты движения массово отменяли заказы, требуя удалить рекламу с радужной символикой и темнокожим мужчиной. Двое ответчиков не признают иск. Они вышли из организации еще в 2018 году, что подтверждается первым судебным решением по делу о признании «Мужского государства» экстремистским. Ранее другое юрлицо сети «Тануки» отсудило за ложные заказы 158 тыс. руб. ущерба, но взыскать деньги не с кого: Владислав Поздняков давно эмигрировал.

Владислав Поздняков

Владислав Поздняков

Фото: vk.com / doktorvlad

Владислав Поздняков

Фото: vk.com / doktorvlad

В Ленинский райсуд Нижнего Новгорода поступил очередной иск от компаний, управляющих суши-барами «Тануки». Рестораторы хотят взыскать убытки за массовую отмену доставки блюд с основателя запрещенного в России движения «Мужское государство» Владислава Позднякова и бывших его сторонников Игоря Носова и Дмитрия Губанова. Неформальную организацию в прокуратуре охарактеризовали как «национал-патриархальное сообщество». Ее признали экстремистской в 2021 году за травлю в соцсетях гулявших с иностранцами российских девушек, представителей других национальностей, а также секс-меньшинств.

Поводом стали и экономические атаки «Мужского государства» на рестораны «Тануки» и «Ебидоеби» с массовой отменой заказов. Активистов не устроила реклама суши-баров с темнокожим мужчиной и упаковкой, схожей по цветам с символикой ЛГБТ.

Владислав Поздняков потребовал от рестораторов извиниться перед русской нацией и удалить рекламные баннеры из интернета. Сеть «Ебидоеби» извинилась и удалила рекламу, а в «Тануки» на эту угрозу не отреагировали.

Тогда сторонники «Мужского государства» учинили массовую отмену доставки блюд в Москве, Казани и Нижнем Новгороде, используя одноразовые сим-карты. Неизвестные заказывали еду, но не отвечали курьерам: не брали трубки либо вовсе отключали телефоны. Причины отказов они подписывали: «Зря вы вписались за нигеров», «МГ» и другими сообщениями, которые в «Тануки» посчитали признаком спланированной атаки. Возвращенные блюда пришлось списывать. Изначально убытки от действий «Мужского государства» сеть ресторанов оценила в 158 тыс. руб. и обратилась в суд от управляющей компании ООО «Восход» за взысканием ущерба. Найти тех, кто устроил атаку, рестораторам не удалось, поэтому иск предъявили трем фигурантам дела о запрете движения.

Впрочем, доказать причастность нижегородцев Игоря Носова и Дмитрия Губанова к нанесению убытков рестораторам не удалось. Ранее Ленинский суд постановил взыскать требуемую сумму лишь с лидера движения Владислава Позднякова. Игорь Носов в суде доказал, что вышел из движения еще в 2018 году, разочаровавшись в его идеологии.

Поначалу молодые люди лишь пропагандировали здоровый образ жизни и устраивали субботники, а, когда речь зашла об организации травли, нижегородская ячейка «Мужского государства» самораспустилась, приняв такое решение на общем собрании в торговом центре.

Непричастность Игоря Носова подтвердил и сотрудник нижегородского Центра противодействия экстремизму. Исковые требования к Дмитрию Губанову также были отклонены судом.

Получить по судебному решению 158 тыс. руб. с уехавшего за границу бывшего лидера движения Владислава Позднякова суши-барам не удалось. Аналогичный иск к бывшим активистам подала и другая управляющая заведениями компания — ООО «Гранат». В ней убытков насчитали на 92,3 тыс. руб.

Как сеть «Тануки» отсудила возмещение ущерба за атаку на заведения

Предварительное заседание в закрытом режиме состоялось сегодня, но представители истца на него не явились. Игорь Носов сообщил «Ъ», что их доказательства по делу будут аналогичными что приводились в первом разбирательстве. «Истцы скажут, что видели наши фамилии, когда движение было признано экстремистским,— значит, мы, по их мнению, в эту игру играли. На предварительном заседании был сделан запрос в Нижегородский областной суд, принявший решение о запрете “Мужского государства”. Там есть сведения, что мы с Дмитрием Губановым покинули эту организацию еще в 2018 году, задолго до этих ложных заказов»,— сказал господин Носов.

Дмитрий Губанов добавил, что впервые слышит про атаки на суши-кафе «Тануки». «Меня почему-то приписали к этим атакам. Будто мне делать нечего, как вредить какому-то предприятию. Почему не установили истинных виновников этих звонков? Для этого есть полиция, ФСБ и другие госорганы, куда можно обратиться, чтобы они выявили причастных лиц. А невиновных трогать не надо»,— отметил он.

Разбирательство перенесено на 7 марта: в Ленинском райсуде решили дождаться явки представителей ООО «Гранат» и материалов облсуда по признанию «Мужского государства» экстремистской организацией.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

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