Песков: Путин не будет завтра объявлять о новой мобилизации или смене режима СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения о том, что завтра Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда объявит о новой волне мобилизации или смене режима спецоперации. «Это все слухи. Не слушайте их»,— сказал господин Песков медиапроекту «Осторожно Media».

16 января Дмитрий Песков подтвердил визит Владимира Путина в Санкт-Петербург 18 января. Господин Песков добавил, что в этот день в городе пройдут мемориальные мероприятия. Официальные выступления президента на этом мероприятии не анонсировались.

14 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Санкт-Петербурге определяется судьба России. «Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше»,— написал господин Рогов в своем Telegram-канале.

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