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Коммерсантъ FM
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Рогов: в Петербурге решается судьба военной операции

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Санкт-Петербурге решается, по какому сценарию дальше будет проводиться российская военная операция на Украине. Никаких подробностей он не привел.

«В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше»,— написал господин Рогов в Telegram в ночь на 14 января. Он отметил, что еще несколько часов назад не предполагал, что будет находиться в Санкт-Петербурге.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина. В сентябре РФ присоединила Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонские области.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Москва готова к достижению целей военной операции как в ходе переговоров, так и с помощью военных средств. Вместе с тем он раскритиковал мирные инициативы Киева.

О ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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