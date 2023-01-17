Нижегородские депутаты не поняли критерия губернаторской награды

Депутаты комитета по вопросам госвласти и МСУ не рекомендовали в двух чтениях принимать законопроект о введении в Нижегородской области почетного знака «За служение людям». Его внес губернатор с подачи волонтеров Победы. Предполагается, что знаком «За служение людям» будут награждать активистов, которые в том числе борются с распространением социально опасных болезней и привычек. Эта формулировка вызвала споры среди депутатов, некоторые предложил убрать термин «социально опасные привычки», поскольку нигде четко не прописано, что к ним относится. Народные избранники однозначно смогли отнести к ним только курение, решив, что алкоголизм и наркомания – это болезни. «Можно рассматривать пьянство, которое касается употребления бутылки водки за раз. С этим необходимо бороться, формулировку надо сохранить», – предложил один из членов комитета. Некоторые назвали социально опасной привычкой «хождение налево», но председатель комитета Владимир Паков пошутил, что это пристрастие вполне вписывается в госпрограмму по улучшению демографической ситуации.

Депутат Дмитрий Малухин предложил пока принять законопроект о награде только в первом чтении и доработать его. «Если мы сами себя не уважаем, мы можем штамповать законы хоть в трех чтениях сразу. Это уже выглядит неприлично. Я не думаю, что это срочный вопрос, который нужно рассмотреть сразу в двух чтениях. Депутатов пытаются загнуть в неправильную позицию, а надо в правильную»,– сказал он. Принятие закона в двух чтениях другие участники объяснили назревшей срочностью: необходимо награждать волонтеров, помогающих участникам военной спецоперации и их семьям. Шесть депутатов комитета воздержались, один проголосовал против. Этих голосов не хватило, чтобы одобрить проект закона к принятию в двух чтениях. До заседания 26 января депутаты комитета решили еще раз обсудить критерии почетного знака и найти компромиссное решение.

Елена Ковалева