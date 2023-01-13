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Новую награду для добровольцев могут учредить в Нижегородской области

Почетный знак «За служение людям» могут учредить в Нижегородской области. Им планируют награждать активистов, которые развивают волонтерство в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Предполагается, что нижегородцев будут награждать за помощь в детдомах, домах престарелых, приютах и медучреждениях, за активную общественную деятельность, пропаганду общечеловеческих ценностей, борьбу с распространением социально опасных болезней и привычек.

К середине января в Нижегородской области насчитывается более 155 тыс. добровольцев. В регионе действует около 600 волонтерских организаций.

Фотогалерея

Кто смог — помог

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В Нижегородской области сегодня насчитывается около 140 тыс. добровольцев. В их числе и медики – они проводят мастер-классы и учат заботиться о здоровье

В Нижегородской области сегодня насчитывается около 140 тыс. добровольцев. В их числе и медики – они проводят мастер-классы и учат заботиться о здоровье

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Без волонтеров не обходится ни одно крупное событие. Во время заплыва через Волгу X-Waters на них лежала огромная нагрузка по организации и обеспечению безопасности

Без волонтеров не обходится ни одно крупное событие. Во время заплыва через Волгу X-Waters на них лежала огромная нагрузка по организации и обеспечению безопасности

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Бездомные животные, попавшие в приют &quot;Сострадание-НН&quot;, многим обязаны работающим здесь волонтерам

Бездомные животные, попавшие в приют "Сострадание-НН", многим обязаны работающим здесь волонтерам

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Добровольцы ухаживают за питомцами в приюте и помогают найти им новый дом

Добровольцы ухаживают за питомцами в приюте и помогают найти им новый дом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Волонтеры есть и в православных храмах. Они чем могут помогают бездомным

Волонтеры есть и в православных храмах. Они чем могут помогают бездомным

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В сильные морозы даже краюшка хлеба из рук волонтеров может спасти чью-то жизнь

В сильные морозы даже краюшка хлеба из рук волонтеров может спасти чью-то жизнь

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Волонтеры – постоянные участники культурных мероприятий. Они помогали открывать мультимедийную выставку &quot;Россия – моя история&quot; на ярмарке

Волонтеры – постоянные участники культурных мероприятий. Они помогали открывать мультимедийную выставку "Россия – моя история" на ярмарке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Каждое лето добровольцы проводят фестиваль &quot;Том Сойер фест&quot; – они реставрируют деревянные дома

Каждое лето добровольцы проводят фестиваль "Том Сойер фест" – они реставрируют деревянные дома

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В 2022 году фестиваль восстановления исторической среды впервые прошел не только в Нижнем Новгороде, но и в Арзамасе

В 2022 году фестиваль восстановления исторической среды впервые прошел не только в Нижнем Новгороде, но и в Арзамасе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В новогодние каникулы волонтеры дарят городу праздник – без них не обходятся гуляния на главных площадях

В новогодние каникулы волонтеры дарят городу праздник – без них не обходятся гуляния на главных площадях

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Одна из самых крупных волонтерских организаций региона помогает искать пропавших людей и реально спасает жизни

Одна из самых крупных волонтерских организаций региона помогает искать пропавших людей и реально спасает жизни

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Встреча беженцев с Донбасса не обошлась без помощи волонтеров

Встреча беженцев с Донбасса не обошлась без помощи волонтеров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Координатор спасательного отряда &quot;Волонтер&quot; Сергей Шухрин всегда рад новым членам команды

Координатор спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин всегда рад новым членам команды

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сегодня ветераны войны уже не могут без помощи волонтеров Победы добраться до почетных мест на параде

Сегодня ветераны войны уже не могут без помощи волонтеров Победы добраться до почетных мест на параде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Не каждый способен выдержать бешеный темп волонтерских будней

Не каждый способен выдержать бешеный темп волонтерских будней

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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В Нижегородской области сегодня насчитывается около 140 тыс. добровольцев. В их числе и медики – они проводят мастер-классы и учат заботиться о здоровье

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Без волонтеров не обходится ни одно крупное событие. Во время заплыва через Волгу X-Waters на них лежала огромная нагрузка по организации и обеспечению безопасности

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Бездомные животные, попавшие в приют "Сострадание-НН", многим обязаны работающим здесь волонтерам

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Добровольцы ухаживают за питомцами в приюте и помогают найти им новый дом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Волонтеры есть и в православных храмах. Они чем могут помогают бездомным

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В сильные морозы даже краюшка хлеба из рук волонтеров может спасти чью-то жизнь

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Волонтеры – постоянные участники культурных мероприятий. Они помогали открывать мультимедийную выставку "Россия – моя история" на ярмарке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Каждое лето добровольцы проводят фестиваль "Том Сойер фест" – они реставрируют деревянные дома

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В 2022 году фестиваль восстановления исторической среды впервые прошел не только в Нижнем Новгороде, но и в Арзамасе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В новогодние каникулы волонтеры дарят городу праздник – без них не обходятся гуляния на главных площадях

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Одна из самых крупных волонтерских организаций региона помогает искать пропавших людей и реально спасает жизни

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Встреча беженцев с Донбасса не обошлась без помощи волонтеров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Координатор спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин всегда рад новым членам команды

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сегодня ветераны войны уже не могут без помощи волонтеров Победы добраться до почетных мест на параде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Не каждый способен выдержать бешеный темп волонтерских будней

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Смотреть

Елена Ковалева

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