Новую награду для добровольцев могут учредить в Нижегородской области

Почетный знак «За служение людям» могут учредить в Нижегородской области. Им планируют награждать активистов, которые развивают волонтерство в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Предполагается, что нижегородцев будут награждать за помощь в детдомах, домах престарелых, приютах и медучреждениях, за активную общественную деятельность, пропаганду общечеловеческих ценностей, борьбу с распространением социально опасных болезней и привычек.
К середине января в Нижегородской области насчитывается более 155 тыс. добровольцев. В регионе действует около 600 волонтерских организаций.
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Кто смог — помог
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