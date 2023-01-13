Новую награду для добровольцев могут учредить в Нижегородской области

Почетный знак «За служение людям» могут учредить в Нижегородской области. Им планируют награждать активистов, которые развивают волонтерство в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Предполагается, что нижегородцев будут награждать за помощь в детдомах, домах престарелых, приютах и медучреждениях, за активную общественную деятельность, пропаганду общечеловеческих ценностей, борьбу с распространением социально опасных болезней и привычек.

К середине января в Нижегородской области насчитывается более 155 тыс. добровольцев. В регионе действует около 600 волонтерских организаций.

Фотогалерея Кто смог — помог Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Нижегородской области сегодня насчитывается около 140 тыс. добровольцев. В их числе и медики – они проводят мастер-классы и учат заботиться о здоровье Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Без волонтеров не обходится ни одно крупное событие. Во время заплыва через Волгу X-Waters на них лежала огромная нагрузка по организации и обеспечению безопасности Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Бездомные животные, попавшие в приют "Сострадание-НН", многим обязаны работающим здесь волонтерам Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Добровольцы ухаживают за питомцами в приюте и помогают найти им новый дом Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Волонтеры есть и в православных храмах. Они чем могут помогают бездомным Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото В сильные морозы даже краюшка хлеба из рук волонтеров может спасти чью-то жизнь Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Волонтеры – постоянные участники культурных мероприятий. Они помогали открывать мультимедийную выставку "Россия – моя история" на ярмарке Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Каждое лето добровольцы проводят фестиваль "Том Сойер фест" – они реставрируют деревянные дома Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото В 2022 году фестиваль восстановления исторической среды впервые прошел не только в Нижнем Новгороде, но и в Арзамасе Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын В новогодние каникулы волонтеры дарят городу праздник – без них не обходятся гуляния на главных площадях Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Одна из самых крупных волонтерских организаций региона помогает искать пропавших людей и реально спасает жизни Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Встреча беженцев с Донбасса не обошлась без помощи волонтеров Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Координатор спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин всегда рад новым членам команды Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Сегодня ветераны войны уже не могут без помощи волонтеров Победы добраться до почетных мест на параде Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Не каждый способен выдержать бешеный темп волонтерских будней Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 15 В Нижегородской области сегодня насчитывается около 140 тыс. добровольцев. В их числе и медики – они проводят мастер-классы и учат заботиться о здоровье Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Без волонтеров не обходится ни одно крупное событие. Во время заплыва через Волгу X-Waters на них лежала огромная нагрузка по организации и обеспечению безопасности Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Бездомные животные, попавшие в приют "Сострадание-НН", многим обязаны работающим здесь волонтерам Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Добровольцы ухаживают за питомцами в приюте и помогают найти им новый дом Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Волонтеры есть и в православных храмах. Они чем могут помогают бездомным Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото В сильные морозы даже краюшка хлеба из рук волонтеров может спасти чью-то жизнь Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Волонтеры – постоянные участники культурных мероприятий. Они помогали открывать мультимедийную выставку "Россия – моя история" на ярмарке Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Каждое лето добровольцы проводят фестиваль "Том Сойер фест" – они реставрируют деревянные дома Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото В 2022 году фестиваль восстановления исторической среды впервые прошел не только в Нижнем Новгороде, но и в Арзамасе Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын В новогодние каникулы волонтеры дарят городу праздник – без них не обходятся гуляния на главных площадях Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Одна из самых крупных волонтерских организаций региона помогает искать пропавших людей и реально спасает жизни Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Встреча беженцев с Донбасса не обошлась без помощи волонтеров Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Координатор спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин всегда рад новым членам команды Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Сегодня ветераны войны уже не могут без помощи волонтеров Победы добраться до почетных мест на параде Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Не каждый способен выдержать бешеный темп волонтерских будней Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Смотреть

Елена Ковалева