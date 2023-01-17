Иностранных акционеров не спросят

Бизнес сможет принимать решения без оглядки на недружественных акционеров. Такие правила до конца года ввел президент России Владимир Путин. Это коснется только самых крупных российских компаний из сфер энергетики, машиностроения и торговли. Им разрешено не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Выручка этих предприятий должна превышать 100 млрд руб. в год, а против российского владельца компании должны быть введены санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Что означает этот указ? И есть ли вероятность, что такие правила навсегда? Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова называет решение вынужденным: «Решение ожидаемое. У компаний был запрос, поскольку у них достаточно серьезная оперативная деятельность. Мы с вами видим, о каких сферах идет речь, о жизненно важных для бизнеса и страны.

В результате действующих ограничений у них были серьезные проблемы с текущей оперативной деятельностью, с планированием бюджетов на следующий год. Что касается мнения иностранных акционеров по этому поводу, я не думаю, что кто-то проводил поименный опрос. Если бы была нормальная деловая среда, продолжались контакты, российский бизнес не стал бы инициировать такое законодательное послабление.

К сожалению, договориться не удалось. Позиция была откровенно недружественная. Это не всегда политический настрой акционеров, во многом они тоже оказались заложниками той политической ситуации, которая складывается. У них давно введены ограничения на взаимодействие с нашими компаниями, поэтому просто не было реальной возможности конструктивно взаимодействовать и вести бизнес. Я абсолютно уверена, что с нормализацией ситуации эти чрезвычайные меры отменят».

Не исключено, что действие указа Путина продлят и на следующий год, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Я не слышал о том, чтобы в энергетическом сегменте возникали серьезные проблемы с принятием решений из-за того, что нерезиденты каким-то образом отказывались исполнять свои обязанности. Тем более что многие убирали акционеров из совета директоров.

Но я не исключаю, что на каком-то не очень публичном уровне технические сложности могли быть, что потребовало принятия такого страховочного решения.

Если говорить о возможном продлении указа, с одной стороны, мы видим, что многие меры, которые принимаются в последнее время, вроде бы имеют ограниченный период действия.

Российские регуляторы дают понять, что они эту историю воспринимают как относительно временную. Когда будет отработан практический механизм реализации указа, сроки будет легко раздвинуть. Такой прецедент у нас был с "Сахалином-2". В конце года Путин продлил срок выхода компании Shell из этого проекта. Мы прекрасно знаем, что в мире нет ничего более постоянного, чем временное».

Россия считает недружественными полсотни стран, в том числе США, Великобританию, государства Евросоюза, Австралию и Японию. В октябре Владимир Путин подписал указ, по которому для сделок с участием нерезидентов из недружественных стран, касающихся долей в банках, необходимо разрешение правительственной комиссии.

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Даниил Бабкин