Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса «недружественных» совладельцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном режиме принятия корпоративных решений крупными компаниями. До 31 декабря 2023 года они смогут не учитывать голоса устранившихся от управления совладельцев из недружественных стран.

Согласно указу, устанавливается временный порядок принятия решений в крупных российских компаниях и акционерных обществах, если они соответствуют следующим критериям:

в отношении их российских владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции;

у иностранных граждан, связанных с «недружественными» странам, есть доли в уставном капитале компании, но они не превышают 50%;

объем выручки организации за год, предшествующий президентскому указу, превышает 100 млрд руб.

Таким образом, голоса совладельцев компаний из «недружественных» государств, а также выдвинутых ими в органы управления кандидатов не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании. Временный порядок принятия решений устанавливается до конца 2023 года.

О том, что Российский союз промышленников и предпринимателей разрабатывает ограничения в отношении акционеров компаний из «недружественных» стран, 12 января сообщил «Интерфакс». По информации агентства, возможность не учитывать голоса «недружественных» акционеров могут получить до полутора десятков российских системообразующих компаний из сфер энергетики, машиностроения и торговли.