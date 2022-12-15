В Краснодаре в здании кинотеатра «Болгария» создадут молодежный центр

В здании кинотеатра «Болгария» планируют создать молодежный центр. Разработать соответствующую «дорожную карту» поручил глава Краснодара Евгений Наумов, сообщает пресс-служба мэрии.

«На прошедшей встрече с добровольческим сообществом города поручал коллегам проработать вопрос создания точки притяжения для молодежи, где было бы комфортно и волонтерским сообществам. "Болгария" отлично подходит для этого»,— отметил Евгений Наумов.

В здании кинотеатра планируют разместить студию звукозаписи, коворкинг, кинозал и медиацентр. На базе этого объекта появится возможность проводить кинопоказы, музыкальные квартирники, презентации, мастер-классы и другие мероприятия.

По словам начальника городского управления по делам молодежи Сергея Мальцева, сейчас проектно-сметная документация капремонта здания проходит согласование. В ближайшее время ведомство проработает детальную «дорожную карту» по дальнейшим шагам реализации проекта.

Кинотеатр «Болгария» площадью 1350,5 кв. м находится по ул. Ставропольской, 236. Он был открыт 7 июня 1967 года, и тогда широкоформатный кинотеатр на 600 мест назывался «Космос». Переименовали объект в «Болгарию» в 1989 году, после того как болгарский город Бургас стал побратимом Краснодара. С 2000 по 2020 годы здание кинотеатра находилось в аренде у компании «Монитор».

Татьяна Ручкина

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