Компания Пригожина сообщила о возвращении со спецоперации четвертой группы бывших заключенных

В Карелию из зоны военной операции прибыла четвертая группа бывших заключенных, служивших в ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей основателю ЧВК Евгению Пригожину.

В Telegram-канале пресс-службы опубликовано видео, на котором господин Пригожин обращается с напутственным словом к группе мужчин, которые, как утверждается, отслужили контракт в ЧВК «Вагнер».

«180 дней вы отработали так, как надо. Все проявили мужество, героизм. Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной войны. Выполнили свою задачу по совести и честно»,— сказал основатель ЧВК. Он заявил, что помнит, как многие сомневались «ехать или не ехать».

«Я вам говорил в свое время, что мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь максимально помнить о том, что не надо в лагерь возвращаться. Чтобы попасть к нам на войну опять, не обязательно садиться. Поэтому помните заповеди»,— сказал Евгений Пригожин.

5 января господин Пригожин рассказал, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости. В Кремле не опровергли и не подтвердили помилование осужденных из ЧВК «Вагнер». Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева сообщила, что заключенных, участвовавших в спецоперации, помиловали секретными указами еще до того, как их вывезли из колонии. 13 января RT сообщил, что из зоны военной операции вернулись более сотни бывших заключенных, отслуживших контракт в ЧВК «Вагнер».

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Эрдни Кагалтынов