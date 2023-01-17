Против экс-главы французской Федерации футбола возбуждено уголовное дело за домогательства

Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Грета по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ноэль Ле Грет в 2017 году

Фото: Fred Lancelot / Reuters Ноэль Ле Грет в 2017 году

Фото: Fred Lancelot / Reuters

Показания по делу Ноэля Ле Грета были собраны аудиторами Главной инспекции по образованию, спорту и исследованиям, уточняет агентство. С обвинениями против Ноэля Ле Грета выступила футбольный агент Соня Суид. По ее словам, инцидент произошел в 2014 году, когда ей было 28 лет, а господину Ле Грету — 72.

Руководивший Федераций футбола Франции более десяти лет Ноэль Ле Грет был отстранен от должности 11 января. В 1990 году господин Ле Грет возглавил высший французский футбольный дивизион Ligue 1, которым руководил до 2000 года, а пост президента FFF занял в 2011-м. Временно исполняющим обязанности главы федерации назначен ее вице-президент Филипп Дьялло.

Подробнее — в материале «Ъ» «Главу французского футбола подвел язык».

Милена Костерева