Главу французского футбола подвел язык

Руководивший Федерацией футбола Франции (FFF) более десяти лет и считавшийся почти непотопляемым функционером-тяжеловесом Ноэль Ле Грет лишился своего поста на волне очень громкого и многослойного скандала. Его спровоцировали неосторожные, пренебрежительные высказывания господина Ле Грета о легенде французского футбола Зинедине Зидане, а также обвинения чиновника в сексуальных домогательствах. Отставка Ле Грета, вполне возможно, вернет на авансцену бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини, которого надолго выкинул из спортивной политики коррупционный кризис. Именно его ряд источников считают основным кандидатом на освободившуюся в FFF должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ноэль Ле Грет руководил Федерацией футбола Франции с 2011 года и считался непотопляемым функционером-тяжеловесом

Фото: Catherine Steenkeste / Getty Images Ноэль Ле Грет руководил Федерацией футбола Франции с 2011 года и считался непотопляемым функционером-тяжеловесом

Фото: Catherine Steenkeste / Getty Images

Решение об отставке Ноэля Ле Грета принял исполком Федерации футбола Франции, который провел внеочередное заседание, посвященное почти исключительно вопросу о его судьбе. Такое решение еще недавно могло показаться совершенно неожиданным, учитывая репутацию 81-летнего господина Ле Грета. Дело в том, что он считался практически непотопляемым функционером-тяжеловесом, пользующимся колоссальным авторитетом. Еще в 1990 году Ноэль Ле Грет возглавил Ligue 1, высший французский футбольный дивизион, которым руководил до 2000 года, а пост президента FFF занял в 2011-м. Через семь лет после этого сборная Франции завоевала золото российского чемпионата мира, а перед Новым годом снова добралась до финала мирового первенства, уступив в решающем матче катарского турнира аргентинцам. Впрочем, учитывая контекст, ничего удивительного в том, что исполком лишил господина Ле Грета статуса, нет.

Ноэль Ле Грет на этой неделе оказался в центре очень громкого и многослойного скандала. Его спровоцировало интервью господина Ле Грета RMC, а вернее, та часть, которая была посвящена легенде французского футбола Зинедину Зидану. Рассуждая о перспективах трудоустройства господина Зидана, президент FFF, уже успевший, несмотря на осечку в матче с аргентинской командой, продлить контракт с главным тренером национальной сборной Дидье Дешамом, высказался удивительно резко и даже пренебрежительно в отношении бывшего лидера сборной и известного тренера, трижды выигравшего с «Реалом» Лигу чемпионов.

«Он может идти в любой клуб, в любую сборную. Мне все равно. Пытался ли Зидан связаться со мной? Конечно, нет. Да я бы в любом случае не взял трубку. Сказать ему, чтобы поискал другой клуб? А может, надо устроить специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную?» — эту цитату перепечатали спортивные разделы большинства ведущих изданий.

Интервью вызвало колоссальный резонанс. Его содержанием оказались возмущены бывшие и нынешние звезды французского футбола, такие как Франк Рибери, Уго Льорис и Килиан Мбаппе, министр спорта страны Амели Удеа-Кастера, множество других знаменитостей и крупных чиновников. Более того, госпожа Удеа-Кастера, потребовав от Ноэля Ле Грета извинений, рассказала, что его слова не понравились президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Извинения господин Ле Грет, настаивавший, что высказывания «не соответствуют его реальному отношению к Зинедину Зидану», и в самом деле оперативно принес.

Но бензина в костер скандала добавила еще одна история. В «непристойном поведении» и «сексуальных домогательствах» Ноэля Ле Грета обвинила работающая футбольным агентом Соня Суид.

По ее словам, инцидент произошел девять лет назад, когда ей было 28 лет, а господину Ле Грету — 72. «Он никогда не смотрел на меня как на агента. Только как на конфетку, которую нужно пожевать. Если сказать грубо, он видел во мне только грудь и задницу. Я одна из немногих агентов-женщин, которая старается себя проявить. Но, несмотря на это, я понимала, что его интересовали только грудь и задница. Это унизительно»,— говорила госпожа Суид в интервью BMF TV. Французские медиаресурсы после этого вспомнили о том, что в сентябре 2022 года So Foot уже утверждал, что Ноэль Ле Грет такого рода поведением отличался и раньше, отправляя женщинам-подчиненным «непристойные сообщения», а также обсуждая с коллегами особенности их фигур.

Главная интрига, касающаяся скандала, связана с судьбой президентской должности в FFF.

Временно исполняющим обязанности главы федерации назначен ее вице-президент Филипп Дьялло. Однако французские источники полагают, что он является «промежуточной» фигурой, которую на очередных выборах сменит фигура куда более яркая.

Под ней подразумевается Мишель Платини, трехкратный обладатель «Золотого мяча», который с 2007 по 2015 год руководил Союзом европейских футбольных ассоциаций. По данным RMC, его кандидатуру лоббирует лично Эмманюэль Макрон, фанат футбола и поклонник господина Платини. А если верить L’Equipe, назначение Мишеля Платини может быть окончательно согласовано в феврале после уже запланированной его встречи с Амели Удеа-Кастера.

Для господина Платини отставка Ноэля Ле Грета, таким образом, может означать возвращение в большую футбольную политику, из которой он был выкинут в 2015 году. Президент UEFA тогда вошел в число многочисленных жертв грандиозного коррупционного кризиса, потрясшего мировой футбол. Первоначально он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, но позже срок дисквалификации сократили вдвое. Между тем, после того как срок дисквалификации истек, Мишелю Платини все равно долго не удавалось получить заметную должность. В последнее время он числился советником президента FIFPro, международного футбольного профсоюза.

Алексей Доспехов