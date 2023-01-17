Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника

Алексей Арестович уволен с поста советника главы офиса президента Украины. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал газете «Украинская правда», что руководитель аппарата офиса президента Мария Витушок подписала приказ об увольнении Алексея Арестовича.

Господин Арестович написал заявление об увольнении сегодня, 17 января, как он пояснил, после «принципиальной ошибки». Он говорил, что подъезд дома в Днепре 14 января был разрушен в результате работы украинской системы ПВО, которая, по его словам, сбила ракету Х-22.

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