Депутаты Верховной рады собирают подписи за отставку Арестовича

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей с требованием об отставке Алексея Арестовича с поста внештатного советника офиса президента Украины. Они также направили депутатское обращение в Службу безопасности Украины из-за слов господина Арестовича, что разрушение дома в Днепре могло произойти из-за обломков сбитой украинской ПВО ракеты. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко (член фракции «Европейской солидарности»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича

«Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП»,— написал господин Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты также требуют, чтобы правительство Украины выпустило официальное заявление о том, что «фантазии Арестовича на военную тематику» не имеют отношения к их официальной позиции. Депутаты обратились к главе СБУ Виктору Малюку. По их мнению, слова Алексея Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за работы украинской ПВО соответствуют критериям государственной измены.

14 января армия России нанесла ракетные удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре, в том числе в Днепре. Вечером в тот же день стало известно о разрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Днепре. К 16 января известно о 40 погибших, среди них — 3 ребенка.

В тот же день, после удара, внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что многоэтажка была разрушена из-за падения ракеты, которая была сбита ПВО Украины. В воздушных силах Украины утверждают, что не умеют сбивать тот тип ракет, которым был нанесен удар. В Кремле ответственность за разрушение многоэтажки возложили на Украину.

Что происходит на 327-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко